Гонка с NASA: Китай провел испытание космического корабля для полетов на Луну (видео)

КНР надеется, что первыми в XXI веке высадятся на Луну именно китайские астронавты, а не американцы.

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В Китае продолжается разработка технологий, необходимых для осуществления первой с 1972 года высадки людей на Луну. Таким образом КНР собирается обойти в этом плане NASA. 17 июня состоялось ключевое испытание китайского космического корабля, который должен доставить представителей Китая на Луну, но когда это произойдет пока не известно, пишет Space.

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Известно, что NASA планирует высадить своих астронавтов на поверхности Луны в 2027 году. Это будет первая пилотируемая миссия на спутник Земли с 1972 года, когда завершилась миссия "Аполлон-17". Ранее Китай заявлял, что своих астронавтов собирается высадить на Луну к 2030 году, но возможно, это состоится и раньше. В любом случае идет активная подготовка к этому историческому событию.

Китайское управление пилотируемых космических исследований (CMSEO) завершило 17 июня испытание аварийного прекращения полета своего космического корабля "Мэнчжоу". Это еще один шаг вперед к достижению цели Китая по высадке своих астронавтов на Луну. Испытание начало в 7:30 по Киеву.

Со стартовой площадки космический корабль отправился на относительно небольшую высоту без помощи ракеты-носителя. При этом твердотопливные двигатели аварийного отключения корабля работали в течение примерно 20 секунд. На высоте аварийная башня "Мэнчжоу" была сброшена, и три парашюта помогли кораблю опуститься через 2 минуты после начала испытания. CMSEO назвало испытание успешным.

На высоте аварийная башня "Мэнчжоу" была сброшена, и три парашюта помогли кораблю опуститься через 2 минуты после начала испытания Фото: space.com

Подобные испытания позволяют инженерам проверять системы безопасности новых космических кораблей, не подвергая риску жизнь астронавтов. В случае возникновения чрезвычайной ситуации во время реального запуска аварийная башня "Мэнчжоу" спроектирована так, чтобы отодвинуть космический корабль от ракеты-носителя, чтобы обеспечить безопасное расстояние между экипажем и потенциальной катастрофой. Эта возможность встроена практически в каждый космический корабль, предназначенный для пилотируемых полетов.

КНР надеется, что первыми в XXI веке высадятся на Луну именно китайские астронавты, а не американцы Фото: space.com

Аналогичное испытание космического корабля Orion, предназначенного для доставки американских астронавтов на Луну, NASA провело в 2019 году. Усилия Китая по доставке астронавтов на Луну раньше, чем NASA, набирают обороты, в то время планы космического агентства США пострадали от бюджетных ограничений.

Предложенный Белым домом бюджет NASA на 2026 год оставляет большую часть будущего лунной программы "Артемида" под вопросом. Например, предлагается отменить финансирование корабля Orion и ракеты Space Launch System после того, как они доставят астронавтов на Луну в 2027 году в рамках миссии "Артемида-3", как уже писал Фокус.

Вероятно, следующим для корабля "Мэнчжоу" станет испытание на аварийное прекращение полета, проведенное на большей высоте с помощью одной из ракет серии "Чанчжэн". Китай разрабатывает ракету-носитель "Чанчжэн-10", которая должна доставить на орбиту вокруг Луны космический корабль "Мэнчжоу", а также посадочный модуль для экипажа "Ланьюэ", который находится в стадии разработки. Об этих транспортных средствах, с помощью которых китайские астронавты должны высадится на Луне, Фокус уже писал.

Также Фокус писал о том, что несмотря на то, что на Луне нет ветра Китай собирается установить на поверхности спутника Земли первый развевающийся флаг.

Еще Фокус писал о том, что Китай собирается построить не одну, а несколько баз на всей поверхности Луны.

Также Фокус писал о том, что самые высокие горы в Солнечной системе разделяет расстояние 1,5 млрд км. Эверест по сравнению с самыми высокими горами в Солнечной системе выглядит как просто высокий холм. Если бы можно было подняться на самую высокую гору в Солнечной системе, то вы вряд ли бы заметили, что поднимаетесь на нее.