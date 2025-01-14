На Луне нет ветра, но Китай планирует установить там первый развевающийся флаг: как это возможно

Первый в истории развевающийся флаг на Луне, где нет воздуха, должен быть установлен в 2026 году.

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В следующем году Китай отправит на Луну посадочный модуль "Чанъэ-7", который будет изучать спутник Земли. В рамках этой миссии на Луну будет отправлен флаг КНР, который в случае успеха станет первым развевающимся флагом в тонкой и разреженной атмосфере спутника Земли, пишет Space.

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Как известно на Луне нет атмосферы и нет ветров, под влиянием которых мог бы развеваться флаг так же, как и на Земле. Тем не менее китайские ученые Лаборатории исследования дальнего космоса намерены сделать так, чтобы это стало возможно в условиях Луны.

Эта лаборатория была создана Китайским национальным космическим управлением и начала работу в 2022 году, где идет подготовка у будущим миссиям Китая на спутник Земли.

По словам ученых, для того, чтобы флаг КНР смог развеваться без ветра на Луне, на его поверхности будут размещены замкнутые провода с доступом к двухстороннему положительному и отрицательному току. Это заставит китайский флаг развеваться за счет взаимодействия электромагнитных полей.

Этот флаг должен отправится на Луну в 2026 году на борту посадочного модуля "Чанъэ-7", который будет искать водяной лед на южном полюсе Луны. В случае успеха этот флаг КНР станет первым в истории, который действительно будет развеваться на лунной поверхности без ветра.

Что касается флагов на Луне, то астронавты NASA установили на ее поверхности несколько флагов США более 50 лет назад. Фокус уже писал о том, что с ними случилось.

Кроме подготовки к миссии "Чанъэ-7", китайские ученые также активно работают над подготовкой миссии "Чанъэ-8", которая должна быть отправлена на Луну в 2027 или в 2028 году. Этот посадочный модуль должен изучить, как можно использовать лунные ресурсы для строительства будущей китайской базы на Луне. Также эта миссия должна заложить основу для создания Международной научной лунной станции, которая должна быть построена на Луне к 2035 году. Главную роль в этом проекте играет Китай, хотя уже несколько стран мира также подключились к его реализации.

Также Фокус писал о том, почему МКС постоянно находится на орбите и не падает на Землю. Международная космическая станция все же упадет на нашу планету, но через несколько лет и это будет контролируемое падение, которое не представляет угрозы.

Еще Фокус писал о том, что на северном полюсе Марса нашли "фасоль" и ученые говорят, что она очень важна. Снимок необычного образования на поверхности Красной планеты сделал аппарат Mars Reconnaissance Orbiter.