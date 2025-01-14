Астронавты NASA оставили на Луне 6 флагов США: что с ними случилось за полвека (фото)

NASA готовится к очередной высадке астронавтов на Луну в 2027 году и, возможно, астронавты установят там уже седьмой по счету флаг США.

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Астронавты NASA во время миссий "Аполлон" более полувека назад установили на поверхности Луны шесть флагов США. Ученые считают, что даже если эти флаги еще остались на Луне, то скорее всего они находятся не в том состоянии, в котором были изначально, пишет Space.

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В июле этого года исполнится 56 лет с тех пор, как первые в истории астронавты высадились на Луне. Это были астронавты NASA из миссии "Аполлон-11", которые установили на поверхности Луны первый в истории флаг США. После этого астронавты других миссий программы "Аполлон" разместили на Луне еще пять флагов этой страны. Учитывая, что на Луну с тех пор не летали астронавты никакой другой страны в мире, то только эти шесть флагов, возможно все еще находятся на поверхности спутника Земли.

Первый флаг США на Луне, установленный астронавтами миссии "Аполлон-11" Фото: NASA

Когда американские астронавты впервые установили на Луне флаг своей страны, то это вызвало бурные обсуждения в мире, ведь это событие расценили, как политическое. Некоторые страны восприняли это событие как обозначение США своих претензий на Луну.

Флаг США на Луне, установленный астронавтами миссии "Аполлон-12" Фото: NASA

И все же известно, что это было просто символическое событие, которое ни в коей мере не означало, что США хотят присвоить Луну. Согласно международному праву, которое действует и сейчас, ни одна страна в мире не может заявлять территориальные претензии на спутник Земли. То есть по факту Луна не может принадлежать ни одной стране в мире. Хотя во времена программы "Аполлон" Конгресс США принял решение, что никакой флаг другой страны не может быть установлен на Луне, если миссия на спутник Земли финансируется полностью из американского бюджета.

Флаг США на Луне, установленный астронавтами миссии "Аполлон-15" Фото: NASA

Инженеры NASA изначально были сильно озадачены тем, как сделать так, чтобы астронавты могли установить флаг США на Луне. В итоге инженеры создали флагшток с горизонтальной перекладиной, что позволяло бы флагу "развеваться" на Луне даже учитывая тот факт, что там нет ветра. Также при создании флагштока учитывались его вес (он должен был быть не тяжелым) и устойчивость к перепадам температур (температура Луне меняется очень резко в диапазоне примерно от минус 100 до плюс 100 градусов Цельсия). Конечно же инженеры уделили особое внимание конструкции флагштока, ведь астронавты должны были без больших усилий, учитывая ограниченные движения в скафандре, установить флаг на поверхности Луны. Поэтому первый флаг США в 1969 году был установлен на Луне всего за 10 минут.

Флаг США на Луне, установленный астронавтами миссии "Аполлон-16" Фото: NASA

Интересно, что все шесть флагов США, размещенных во время миссий "Аполлон" с 1969 по 1972 года, имели разный размер, но практически одинаковую конструкцию флагштока. Пока что последний американский флаг на спутнике Земли установили астронавты NASA из миссии "Аполлон-17" в декабре 1972 года. NASA готовится к очередной высадке астронавтов на Луну в 2027 году и, возможно, астронавты установят там уже седьмой по счету флаг США.

Флаг США на Луне, установленный астронавтами миссии "Аполлон-17" Фото: NASA

Что же случилось с этими флагами на Луне? На самом деле ученые точно не знают. То есть неизвестно, в каком они находятся состоянии. Даже если эти флаги все еще остались на поверхности спутника Земли, то они скорее всего находятся не в том состоянии, в котором были изначально.

Ученые считают, что нейлон, из которого состоят флаги, был сильно поврежден под влиянием света Солнца за многие десятилетия. Предполагается, что флаги могли стать хрупкими и в конечном итоге распались. Также флаги могли сильно повредить метеориты, которые постоянно падают на поверхность Луны. На Землю также часто падают метеориты, но большинство из них сгорают в атмосфере. Но на Луне атмосферы нет.

Как уже писал Фокус, ученые превратили вспышки на Солнце, произошедшие за 3 года, в звук. Исследователи озвучили данные о выбросах энергии и излучения на нашей звезде, которые собрал космический аппарат Solar Orbiter.

Также Фокус писал о том, что случится с телом астронавта, который умер на Луне. Изменения, которые произойдут будут отличаться от того, что происходит с умершим человеком на нашей планете.