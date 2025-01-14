Астронавти NASA залишили на Місяці 6 прапорів США: що з ними сталося за півстоліття (фото)

NASA готується до чергової висадки астронавтів на Місяць 2027 року і, можливо, астронавти встановлять там уже сьомий за рахунком прапор США.

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Астронавти NASA під час місій "Аполлон" понад півстоліття тому встановили на поверхні Місяця шість прапорів США. Вчені вважають, що навіть якщо ці прапори ще залишилися на Місяці, то найімовірніше, вони перебувають не в тому стані, в якому були спочатку, пише Space.

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У липні цього року виповниться 56 років відтоді, як перші в історії астронавти висадилися на Місяці. Це були астронавти NASA з місії "Аполлон-11", які встановили на поверхні Місяця перший в історії прапор США. Після цього астронавти інших місій програми "Аполлон" розмістили на Місяці ще п'ять прапорів цієї країни. З огляду на те, що на Місяць відтоді не літали астронавти жодної іншої країни у світі, то тільки ці шість прапорів, можливо, все ще перебувають на поверхні супутника Землі.

Перший прапор США на Місяці, встановлений астронавтами місії "Аполлон-11" Фото: NASA

Коли американські астронавти вперше встановили на Місяці прапор своєї країни, то це викликало бурхливі обговорення у світі, адже цю подію розцінили, як політичну. Деякі країни сприйняли цю подію як позначення США своїх претензій на Місяць.

Прапор США на Місяці, встановлений астронавтами місії "Аполлон-12" Фото: NASA

І все ж відомо, що це була просто символічна подія, яка жодною мірою не означала, що США хочуть привласнити Місяць. Згідно з міжнародним правом, яке діє і зараз, жодна країна у світі не може заявляти територіальні претензії на супутник Землі. Тобто за фактом Місяць не може належати жодній країні у світі. Хоча за часів програми "Аполлон" Конгрес США ухвалив рішення, що жоден прапор іншої країни не може бути встановлений на Місяці, якщо місія на супутник Землі фінансується повністю з американського бюджету.

Прапор США на Місяці, встановлений астронавтами місії "Аполлон-15" Фото: NASA

Інженери NASA спочатку були дуже спантеличені тим, як зробити так, щоб астронавти могли встановити прапор США на Місяці. У підсумку інженери створили флагшток із горизонтальною поперечиною, що давало б змогу прапору "майоріти" на Місяці, навіть з огляду на той факт, що там немає вітру. Також при створенні флагштока враховували його вагу (він мав бути не важким) і стійкість до перепадів температур (температура на Місяці змінюється дуже різко в діапазоні приблизно від мінус 100 до плюс 100 градусів Цельсія). Звісно ж, інженери приділили особливу увагу конструкції флагштока, адже астронавти мали без великих зусиль, враховуючи обмежені рухи в скафандрі, встановити прапор на поверхні Місяця. Тож перший прапор США 1969 року було встановлено на Місяці всього за 10 хвилин.

Прапор США на Місяці, встановлений астронавтами місії "Аполлон-16" Фото: NASA

Цікаво, що всі шість прапорів США, розміщених під час місій "Аполлон" з 1969 до 1972 року, мали різний розмір, але практично однакову конструкцію флагштока. Поки що останній американський прапор на супутнику Землі встановили астронавти NASA з місії "Аполлон-17" у грудні 1972 року. NASA готується до чергової висадки астронавтів на Місяць у 2027 році і, можливо, астронавти встановлять там уже сьомий за рахунком прапор США.

Прапор США на Місяці, встановлений астронавтами місії "Аполлон-17" Фото: NASA

Що ж сталося з цими прапорами на Місяці? Насправді вчені точно не знають. Тобто невідомо, в якому вони перебувають стані. Навіть якщо ці прапори все ще залишилися на поверхні супутника Землі, то вони, найімовірніше, перебувають не в тому стані, в якому були від початку.

Вчені вважають, що нейлон, з якого складаються прапори, був сильно пошкоджений під впливом світла Сонця за багато десятиліть. Передбачається, що прапори могли стати крихкими і в кінцевому підсумку розпалися. Також прапори могли сильно пошкодити метеорити, які постійно падають на поверхню Місяця. На Землю також часто падають метеорити, але більшість із них згорають в атмосфері. Але на Місяці атмосфери немає.

Як уже писав Фокус, вчені перетворили спалахи на Сонці, що відбулися за 3 роки, на звук. Дослідники озвучили дані про викиди енергії та випромінювання на нашій зірці, які зібрав космічний апарат Solar Orbiter.

Також Фокус писав про те, що трапиться з тілом астронавта, який помер на Місяці. Зміни, які відбудуться, відрізнятимуться від того, що відбувається з померлою людиною на нашій планеті.