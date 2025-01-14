Учені перетворили спалахи на Сонці, що відбулися за 3 роки, на звук: як вони звучать (відео)

Дослідники озвучили дані про викиди енергії та випромінювання на нашій зірці, які зібрав космічний апарат Solar Orbiter.

Related video

Європейське космічне агентство (ЄКА) опублікувало аудіовізуальне представлення активності Сонця за останні три роки. Для цього використовувалися дані космічного апарату Solar Orbiter, пише Space.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Одним із головних проявів активності Сонця є сонячні спалахи. Це виверження енергії та випромінювання, які постійно виникають на нашій зірці, але мають різну силу. Спалахи на Сонці виникають унаслідок прилаштовування ліній магнітного поля і їхня поява пов'язана з виникненням на нашій зірці сонячних плям. Це темні ділянки на Сонці, які складаються з більш холодної плазми.

Коли сонячні плями звернені до Землі, то спалахи можуть негативно вплинути на нашу планету, адже внаслідок таких викидів випромінювання часто пропадає радіозв'язок, а також іноді порушується робота супутників на низькій навколоземній орбіті.

Загалом учені поділяють спалахи на Сонці на п'ять категорій за їхньою відносною потужністю і найсильнішими є спалахи категорії Х. За останні кілька місяців таких спалахів на Сонці було багато, адже наша зірка вступила у фазу сонячного максимуму. Це період найбільшої сонячної активності, який триватиме приблизно до початку наступного року.

Науковці з ЄКА взяли дані спостережень за Сонцем за останні 3 роки, що були зібрані космічним апаратом Solar Orbiter і перетворили їх на звук, який може почути людина. Водночас озвучування поєднали із зображеннями нашої зірки та створили відеоролик.

На відео можна побачити сині кола, які з'являються на поверхні Сонця, і звук, пов'язаний із кожним із цих кіл. Чим ближче до 2024 року, тим частота появи синіх кіл збільшується.

Вчені з ЄКА взяли дані спостережень за Сонцем за останні 3 роки, які були зібрані космічним апаратом Solar Orbiter і перетворили їх на звук Фото: ESA

Для створення відео вчені взяли зображення двох приладів Solar Orbiter: STIX (спектрометричний телескоп для отримання рентгенівських знімків) і EUI (прилад для отримання ультрафіолетових знімків). STIX зафіксував місце розташування і розмір рентгенівських променів, які випускають спалахи, і вони представлені синіми колами. За допомогою EUI жовтим кольором показана зовнішня атмосфера Сонця.

Збільшення частоти появи і розміру сонячних спалахів пов'язане з наближенням сонячного максимуму.

Що стосується зміни масштабу у відеоролику, коли Сонце стає то більшим за розміром, то меншим, це пов'язано з тим, що Solar Orbiter має не кругову, а еліптичну орбіту. Кожні півроку космічний апарат наближається до Сонця. Вчені відобразили це наближення і за допомогою звуку, який стає голоснішим.

Фокус уже писав про п'ять найбільших загадок Всесвіту, які збивають з пантелику вчених. Темна енергія, надмасивні чорні діри, темна матерія — все це залишається багато в чому незрозумілим для астрономів і фізиків.

Також Фокус писав про те, що на початку січня на Сонці виникли перші цього року спалахи категорії Х, які негативно вплинули на нашу планету.