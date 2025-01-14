Ученые превратили вспышки на Солнце, произошедшие за 3 года, в звук: как они звучат (видео)

Исследователи озвучили данные о выбросах энергии и излучения на нашей звезде, которые собрал космический аппарат Solar Orbiter.

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Европейское космическое агентство (ЕКА) опубликовало аудиовизуальное представление активности Солнца за последние три года. Для этого использовались данные космического аппарата Solar Orbiter, пишет Space.

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Одним из главных проявлений активности Солнца являются солнечные вспышки. Это извержения энергии и излучения, которые постоянно возникают на нашей звезде, но имеют разную силу. Вспышки на Солнце возникают в результате пристраивания линий магнитного поля и их появление связано с возникновением на нашей звезде солнечных пятен. Это темные участки на Солнце, которые состоят из более холодной плазмы.

Когда солнечные пятна обращены к Земле, то вспышки могут негативно повлиять на нашу планету, ведь в результате таких выбросов излучения часто пропадает радиосвязь, а также иногда нарушается работа спутников на низкой околоземной орбите.

Всего ученые разделяют вспышки на Солнце на пять категорий по их относительной мощности и самыми сильными являются вспышки категории Х. За последние пару месяцев таких вспышек на Солнце было много, ведь наша звезда вступила в фазу солнечного максимума. Это период самой большой солнечной активности, который продлится примерно до начала следующего года.

Ученые из ЕКА взяли данные наблюдений за Солнцем за последние 3 года, которые были собраны космическим аппаратом Solar Orbiter и превратили их в звук, который может услышать человек. В то же время озвучивание совместили с изображениями нашей звезды и создали видеоролик.

На видео можно увидеть синие круги, которые появляются на поверхности Солнца, и звук, связанный с каждым из этих кругов. Чем ближе к 2024 году частота появления синих кругов увеличивается.

Ученые из ЕКА взяли данные наблюдений за Солнцем за последние 3 года, которые были собраны космическим аппаратом Solar Orbiter и превратили их в звук Фото: ESA

Для создания видео ученые взяли изображения двух приборов Solar Orbiter: STIX (спектрометрический телескоп для получения рентгеновских снимков) и EUI (прибор для получения ультрафиолетовых снимков). STIX запечатлел местоположение и размер рентгеновских лучей, которые выпускают вспышки, и они представлены синими кругами. С помощью EUI желтым цветом показана внешняя атмосфера Солнца.

Увеличение частоты появления и размера солнечных вспышек связано с приближением солнечного максимума.

Что касается изменения масштаба в видеоролике, когда Солнце становится то больше по размеру, то меньше, это связано с тем, что Solar Orbiter имеет не круговую, а эллиптическую орбиту. Каждые полгода космический аппарат приближается к Солнцу. Ученые отобразили это приближение и с помощью звука, который становится громче.

Фокус уже писал про пять величайших загадок Вселенной, которые сбивают с толку ученых. Темная энергия, сверхмассивные черные дыры, темная материя – все это остается во многом непонятным для астрономов и физиков.

Также Фокус писал о том, что в начале января на Солнце возникли первые в этом году вспышки категории Х, которые негативно повлияли на нашу планету.