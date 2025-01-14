На северном полюсе Марса нашли "фасоль": ученые говорят, что она очень важна (фото)

Снимок необычного образования на поверхности Красной планеты сделал аппарат Mars Reconnaissance Orbiter.

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На новом снимке NASA видна "марсианская фасоль", которая на самом деле представляет собой замерзшие дюны в северном полушарии Марса, пишет LiveScience.

Снимок был сделан аппаратом NASA Mars Reconnaissance Orbiter (MRO), который предоставил захватывающий вид сверху на "марсианские бобы". Ученые полагают, что эти странные дюны могут предоставить свидетельства жизни на Марсе в древности.

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Особенность сделанного снимка в том, что марсианские дюны на нем выглядят совсем неподвижно. Дело в том, что дюны на Марсе, как и на Земле обычно мигрируют, потому как ветер подхватывает песчинки с одной стороны дюны и перекатывает их на другую. Именно благодаря этому процессу, дюны выглядят как очень медлительные морские волны.

"Фасоль" на Марсе Фото: NASA/JPL-Caltech/University of Arizona

Но дюны на снимке покрыты слоем инея из углекислого газа, который образовывается во время зимы на северном полушарии Марса. Именно мороз не дает ветру перекатывать песчинки, и так продолжается вплоть до весенней оттепели.

Покрытые инеем дюны помогают ученым понять, существовала ли вода на поверхности Марса достаточно долго, чтобы на планете могла зародиться жизнь. Несмотря на то, что иней состоит из углекислого газа, а не из воды, он все равно влияет на вероятность того, что на Марсе в течение длительных периодов в прошлом была вода.

Количество углекислого газа на Марсе варьируется в зависимости от угла наклона планеты относительно Солнца. Земля немного колеблется, вращаясь вокруг слегка наклоненной оси, и это дает нам разные времена года. Но наклон оси Марса сильно колеблется в течение миллионов лет, кардинально меняя его времена года. Когда Марс наклонен достаточно сильно, лед из углекислого газа превращается в газ в больших масштабах — достаточно, чтобы создать более плотную атмосферу всей планеты. Эта более плотная атмосфера могла бы поддерживать жидкую воду в течение длительных периодов.

С лучшим пониманием того, как иней из углекислого газа появляется и исчезает в современных условиях на Марсе, ученые могут делать более точный анализ прошлого климата на Марсе. Изучение того, как иней меняется в зависимости от времени года, также может помочь ученым распознать геологические образования, вызванные углекислым газом, раскрывая больше деталей о меняющемся климате планеты. Если были периоды времени, когда климат поддерживал стабильную жидкую воду, есть большая вероятность, что Марс мог поддерживать микробную жизнь — и она даже может все еще где-то скрываться.

Напомним, на Марсе нашли еще одно лицо. Исследователи говорят, что нашли на Марсе уникальный "смайлик", который сформировался отложений соли.