На Місяці немає вітру, але Китай планує встановити там перший прапор, що майорить: як це можливо

Перший в історії прапор, що майорить на Місяці, де немає повітря, має бути встановлений у 2026 році.

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Наступного року Китай відправить на Місяць посадковий модуль "Чан'е-7", який вивчатиме супутник Землі. У рамках цієї місії на Місяць буде відправлено прапор КНР, який у разі успіху стане першим прапором, що майорить у тонкій і розрідженій атмосфері супутника Землі, пише Space.

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Як відомо, на Місяці немає атмосфери і немає вітрів, під впливом яких міг би майоріти прапор так само, як і на Землі. Проте китайські вчені Лабораторії дослідження далекого космосу мають намір зробити так, щоб це стало можливо в умовах Місяця.

Ця лабораторія була створена Китайським національним космічним управлінням і розпочала роботу 2022 року, де триває підготовка до майбутніх місій Китаю на супутник Землі.

За словами вчених, для того, щоб прапор КНР зміг майоріти без вітру на Місяці, на його поверхні буде розміщено замкнені дроти з доступом до двостороннього позитивного і негативного струму. Це змусить китайський прапор майоріти за рахунок взаємодії електромагнітних полів.

Цей прапор має вирушити на Місяць у 2026 році на борту посадкового модуля "Чан'е-7", який шукатиме водяний лід на південному полюсі Місяця. У разі успіху цей прапор КНР стане першим в історії, який дійсно майорітиме на місячній поверхні без вітру.

Що стосується прапорів на Місяці, то астронавти NASA встановили на його поверхні кілька прапорів США понад 50 років тому. Фокус уже писав про те, що з ними сталося.

Крім підготовки до місії "Чан'є-7", китайські вчені також активно працюють над підготовкою місії "Чан'є-8", яку мають відправити на Місяць у 2027 або 2028 році. Цей посадковий модуль має вивчити, як можна використовувати місячні ресурси для будівництва майбутньої китайської бази на Місяці. Також ця місія має закласти основу для створення Міжнародної наукової місячної станції, яка має бути побудована на Місяці до 2035 року. Головну роль у цьому проєкті відіграє Китай, хоча вже кілька країн світу також долучилися до його реалізації.

Також Фокус писав про те, чому МКС постійно перебуває на орбіті і не падає на Землю. Міжнародна космічна станція все ж впаде на нашу планету, але через кілька років і це буде контрольоване падіння, яке не становить загрози.

Ще Фокус писав про те, що на північному полюсі Марса знайшли "квасолю" і вчені кажуть, що вона дуже важлива. Знімок незвичайного утворення на поверхні Червоної планети зробив апарат Mars Reconnaissance Orbiter.