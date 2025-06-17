Эверест отдыхает: самые высокие горы в Солнечной системе разделяет расстояние 1,5 млрд км (фото)

Эверест по сравнению с самыми высокими горами в Солнечной системе выглядит как просто высокий холм. Если бы можно было подняться на самую высокую гору в Солнечной системе, то вы вряд ли бы заметили, что поднимаетесь на нее.

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Самой высокой горой на Земле является Эверест, но самая высокая гора в Солнечной системе находится на Марсе, а вторая по высоте гора находится на спутнике Сатурна. Их разделяет в среднем 1,5 млрд км, учитывая расстояние между Красной планетой и необычным спутником планеты с кольцами, пишет IFLScience.

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В то время как Эверест имеет высоту 8849 метров, две самые высокие горы в Солнечной системе имеют высоту более 20 000 метров.

Второе по высоте горное образование находится на спутнике Сатурна под названием Япет. Это третий по величине спутник знаменитой планеты с кольцами. Япет всегда обращен к Сатурну только одной стороной, как Луна к Земле. При этом одной из особенностей спутника является то, что одно полушарие является светлым, а второе – темным.

Япет - cспутник Сатурна Фото: NASA

Но, пожалуй, главной особенностью спутника Япет является наличие огромного горного хребта, который опоясывает его экватор. Средняя высота этих гор составляет 10 км, но в наивысшей точке горный хребет имеет высоту примерно 20 км.

Стена Япета Фото: NASA

Эти горы известны как Стена Япета и ученые считают, что они образовались либо в очень далеком прошлом, когда спутник Сатурна вращался гораздо быстрее, чем сегодня, либо же они были созданы из вещества, которое осталось после разрушения одного из колец Сатурна.

Но первой по высоте горой в Солнечной системе является гора Олимп, которая находится на Марсе и имеет высоту 25 км от основания до вершины.

Гора Олимп на Марсе Фото: ESA

На самом деле это щитовой вулкан, тип вулкана, который был создан повторяющимися потоками лавы на протяжении миллионов лет, когда лава стекала по склону вулкана. Поэтому диаметр горы Олимп составляет примерно 540 км, а наклон горы очень маленький. Поэтому, если бы была возможность подняться на гору Олимп, то вы вряд ли бы заметили, что поднимаетесь на нее. То есть не было бы чувства вертикального подъема.

С вершины горы Олимп можно легко увидеть кривизну Марса. Фактически, гора возвышается так высоко над поверхностью Красной планеты, что с ее вершины можно наблюдать только 5% марсианской атмосферы.

Как уже писал Фокус, астрономы обнаружили маленькие галактики, свет от которых летел к нам 13 млрд лет. Ученые считают, что именно такие галактики своим светом рассеяли космический туман ранней Вселенной. Таким образом космос стал таким, каким мы его знаем сейчас.