Открытие решает давнюю загадку: эти объекты создали Вселенную такой, какую мы видим (фото)

Астрономы обнаружили маленькие галактики, свет от которых летел к нам 13 млрд лет. Ученые считают, что именно такие галактики своим светом рассеяли космический туман ранней Вселенной. Таким образом космос стал таким, каким мы его знаем сейчас.

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Астрономы из NASA с помощью космического телескопа Уэбб обнаружили в ранней Вселенной 83 новые галактики, имеющие малый размер. Эти галактики сыграли огромную роль в превращении Вселенной из темного, туманного места, в яркий и чистый космос, который мы можем наблюдать сейчас, пишет Universe Today.

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Ранняя Вселенная была темная и заполнена своеобразным космическим туманом. В течение своего первого миллиарда лет существования космоса, Вселенная была наполнена непрозрачным нейтральным газообразным водородом. Он не давал возможности свету распространяться на большие расстояния. Сейчас этот водородный газ ионизирован", то есть он был лишен электронов и может свободно пропускать свет. Этот процесс известен как реионизация и с его помощью произошло рассеивание космического тумана, что позволило галактикам распространять свой свет на огромные расстояния.

Астрономы обнаружили на расстоянии примерно 13 млрд световых лет от нас 83 маленькие галактики, которые существовали, когда Вселенной было 800 млн лет (сейчас ей 13,8 млрд лет). Масса эти галактик меньше массы Млечного Пути в 2000 — 200 000 раз. Но несмотря на свои размеры эти галактики создавали огромное количество ультрафиолетового света в ранней Вселенной.

Ромбами отмечены 20 из 83 маленьких галактик из ранней Вселенной Фото: Universe Today

У этих галактик было два ключевых преимущества, которые делали их идеальными для рассеивания космического тумана. Из-за небольшого размера галактики собирали вокруг себя мало водорода, что позволяло их мощному ультрафиолетовому излучению уходить в космос. Также галактики переживали сильный всплеск образования новых звезд, которые не только создавали много ультрафиолетового света, но и прокладывали пути через газ галактик, помогая свету вырваться наружу.

Маленькие галактики были обнаружены с помощью скопления галактик под названием Abell 2744, которое действовало как увеличительное стекло для очень далекого света. Этот явление известно, как гравитационное линзирование, когда более близкое скопление галактик своей гравитацией не только искривляют пути света от фонового источника, но и делают этот свет намного ярче.

Скопление галактик Abell 2744 Фото: NASA

Астрономы искали световые сигналы атомов кислорода, которые потеряли электроны. Это явный признак высокоэнергетических процессов, происходящих в древних галактиках. Этот свет, который на момент выхода из галактик был видимым, преодолев миллиарды световых лет, сместился в электромагнитном спектре и стал инфракрасным. Благодаря этому его обнаружил телескоп Уэбб.

Космический телескоп Уэбб. Фото: NASA

Исследование галактик показало, что если эти древние галактики излучали примерно 25% своего ультрафиолетового света в окружающее пространство, то это может объяснить всю энергию, необходимую для рассеивания космического тумана, который заполнял Вселенную.

Это открытие помогает решить давнюю загадку о том, какие типы объектов были ответственны процесс реионизации. Ранее астрономы спорили, были ли движущей силой этого процесса большие галактики, маленькие галактики или сверхмассивные черные дыры. Новые данные показывают, что этой силой были маленькие галактики.

Как уже писал Фокус, рядом с Млечным Путем 9 звезд ведут себя необъяснимым образом. Ученые предложили новые методы для объяснения странного поведения звезд, масса, которых в 100 раз больше, чем у Солнца. Эти звезды являются ключевыми компонентами для понимания природы сверхновых и черных дыр.

Также Фокус писал о том, что ученые приблизились к разгадке тайны темной материи. Странные объекты, затемняющие звезды, могут раскрыть секрет того, из чего состоит загадочное вещество, заполняющее большую часть Вселенной.