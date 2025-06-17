Відкриття вирішує давню загадку: ці об'єкти створили Всесвіт таким, який ми бачимо (фото)

Астрономи виявили маленькі галактики, світло від яких летіло до нас 13 млрд років. Учені вважають, що саме такі галактики своїм світлом розсіяли космічний туман раннього Всесвіту. Таким чином космос став таким, яким ми його знаємо зараз.

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Астрономи з NASA за допомогою космічного телескопа Вебб виявили в ранньому Всесвіті 83 нові галактики, що мають малий розмір. Ці галактики зіграли величезну роль у перетворенні Всесвіту з темного, туманного місця, на яскравий і чистий космос, який ми можемо спостерігати зараз, пише Universe Today.

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Ранній Всесвіт був темний і заповнений своєрідним космічним туманом. Протягом свого першого мільярда років існування космосу, Всесвіт був наповнений непрозорим нейтральним газоподібним воднем. Він не давав можливості світлу поширюватися на великі відстані. Зараз цей водневий газ іонізований", тобто він був позбавлений електронів і може вільно пропускати світло. Цей процес відомий як реіонізація і за його допомогою відбулося розсіювання космічного туману, що дало змогу галактикам поширювати своє світло на величезні відстані.

Астрономи виявили на відстані приблизно 13 млрд світлових років від нас 83 маленькі галактики, які існували, коли Всесвіту було 800 млн років (зараз йому 13,8 млрд років). Маса цих галактик менша за масу Чумацького Шляху у 2000 — 200 000 разів. Але попри свої розміри ці галактики створювали величезну кількість ультрафіолетового світла в ранньому Всесвіті.

Ромбами відзначено 20 із 83 маленьких галактик із раннього Всесвіту Фото: Universe Today

У цих галактик було дві ключові переваги, які робили їх ідеальними для розсіювання космічного туману. Через невеликий розмір галактики збирали навколо себе мало водню, що дозволяло їхньому потужному ультрафіолетовому випромінюванню йти в космос. Також галактики переживали сильний сплеск утворення нових зірок, які не тільки створювали багато ультрафіолетового світла, а й прокладали шляхи через газ галактик, допомагаючи світлу вирватися назовні.

Маленькі галактики були виявлені за допомогою скупчення галактик під назвою Abell 2744, яке діяло як збільшувальне скло для дуже далекого світла. Це явище відоме, як гравітаційне лінзування, коли ближче скупчення галактик своєю гравітацією не тільки викривляють шляхи світла від фонового джерела, а й роблять це світло набагато яскравішим.

Скупчення галактик Abell 2744 Фото: solar-system

Астрономи шукали світлові сигнали атомів кисню, які втратили електрони. Це явна ознака високоенергетичних процесів, що відбуваються в стародавніх галактиках. Це світло, яке на момент виходу з галактик було видимим, подолавши мільярди світлових років, змістилося в електромагнітному спектрі і стало інфрачервоним. Завдяки цьому його виявив телескоп Вебб.

Космічний телескоп Вебб. Фото: NASA

Дослідження галактик показало, що якщо ці стародавні галактики випромінювали приблизно 25% свого ультрафіолетового світла в навколишній простір, то це може пояснити всю енергію, необхідну для розсіювання космічного туману, який заповнював Всесвіт.

Це відкриття допомагає вирішити давню загадку про те, які типи об'єктів були відповідальні за процес реіонізації. Раніше астрономи сперечалися, чи були рушійною силою цього процесу великі галактики, маленькі галактики або надмасивні чорні діри. Нові дані показують, що цією силою були маленькі галактики.

Як уже писав Фокус, поруч із Чумацьким Шляхом 9 зірок поводяться незрозумілим чином. Вчені запропонували нові методи для пояснення дивної поведінки зірок, маса, яких у 100 разів більша, ніж у Сонця. Ці зірки є ключовими компонентами для розуміння природи наднових і чорних дір.

Також Фокус писав про те, що вчені наблизилися до розгадки таємниці темної матерії. Дивні об'єкти, що затемнюють зірки, можуть розкрити секрет того, з чого складається загадкова речовина, що заповнює більшу частину Всесвіту.