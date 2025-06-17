Рядом с Млечным Путем 9 звезд ведут себя необъяснимым образом: что там происходит (фото)

Ученые предложили новые методы для объяснения странного поведения звезд, масса, которых в 100 раз больше, чем у Солнца. Эти звезды являются ключевыми компонентами для понимания природы сверхновых и черных дыр.

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Очень массивные звезды, которые обычно имеют массу примерно в 100 раз больше массы Солнца, являются критически важными компонентами в понимании формирования черных дыр и сверхновых. Но некоторые характеристики этих звезд не соответствуют ожидаемому поведению, основанному на лучших моделях, которые есть у астрономов. Авторы исследования, опубликованного на сервере препринтов arXiv, предложили новые модели, которые лучше соответствуют наблюдениям за очень массивным и звездами. Они могут помочь понять эволюцию некоторых из самых интересных объектов во Вселенной, пишет Universe Today.

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Найти очень массивные звезды в космосе легко, ведь они имеют огромный размер. Но в одном месте в относительно близкой к нам части космоса находится большое количество таких звезд. Речь идет о туманности Тарантул, расположенной в 179 тысячах световых лет от нас в галактике Большое Магелланово Облако. Это спутник нашей галактики Млечный Путь.

В туманности Тарантул находится звездное скопление R136, где существует 9 звезд, масса которых в 100 раз больше, чем у Солнца. Весь свет этих звезд в 30 млн раз больше света нашей звезды. Наблюдения за этими звездами показали, что их поведение не соответствует существующим моделям.

Самое большое отличие касается температуры этих гигантских звезд. Модели звездной эволюции предполагают резкие колебания температуры у очень массивных звезд, ведь они расширяются и сжимаются в рамках своего эволюционного цикла. Но наблюдения за звездами в скоплении R136 показали, что звезды имеют узкий диапазон температур и текущие модели не могут этого объяснить.

Звездное скопление R136 Фото: NASA

Ученые создали новые модели звездной эволюции, основанные на звездном ветре. Эти модели увеличивают потерю звездной массы вблизи предела Эддингтона звезды, то есть точки, в которой давление от внешнего излучения звезды совпадает с давлением, удерживающим ее внешние слои. Если этот предел превышен, внешние слои звезды выдуваются в виде мощных звездных ветров. То есть звезда теряет больше материи, чем предполагалось.

Модели учитывают поведение необычное очень массивных звезд, особенно если они существуют в двойной системе.

Сильные звездные ветры от массивных звезд могут способствовать росту звезды-компаньона, делая их взаимодействие сложной математической задачей.

Также новые модели связаны с образованием черных дыр. Они ограничивают образование черных дыр около нижнего предела массы, где черные дыры не должны образовываться в результате взрыва сверхновой. То есть звезда может начать сжиматься в конце своей жизни, но это приводит лишь к появлению сверхновой, но не к появлению черной дыры. То есть не всегда смерть звезды может заканчиваться таким образом.

Как уже писал Фокус, физики обнаружили пятую силу Вселенной в неожиданном месте. Авторы исследования считают, что внутри атомов может существовать неизвестная сила природы и определили, какое она оказывает влияние на субатомные частицы.