Появилось решение одной из величайших загадок Вселенной: нечто темное закрывает звезды

Астрономы считают, что “абажуры” из темной материи, которые уменьшают яркость звезд, могут показать, чем же на самом деле является загадочное невидимое вещество, которое занимает 85% массы Вселенной.

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Сгустки темной материи могут действовать как абажуры, затемняя звезды, считают физики. Если это так, то "абажуры" из темной материи могут помочь решить загадку того, из чего состоит темная материя. Несмотря на то, что она составляет 85% всей материи в космосе, никто не знает, что это такое. Исследование опубликовано в журнале Physical Review Letters, пишет Space.

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Физики сосредоточили свое внимание на одном кандидате на роль темной материи, известном как массивные компактные объекты гало (MACHO). Разница между MACHO и другими кандидатами на роль темной материи заключается в том, что эти объекты состоят из обычной материи, из которой состоят звезды, планеты и наши тела.

Если другие кандидаты на роль темной материи остаются фактически невидимыми, поскольку состоят из типа материи, которая не взаимодействует со светом, MACHO взаимодействуют со светом, хотя и слабо. Физики говорят, что темная материя может совсем немного взаимодействовать со светом.

В MACHO может быть достаточно темной материи, чтобы их слабые взаимодействия со светом блокировали прохождение света через облако обычной материи, подобно тому, как абажур на лампе блокирует часть, но не весь свет, говорят ученые.

Если один из таких похожих на абажур MACHO пройдет между Землей и далекой звездой, то можно увидеть, как он заблокирует часть звездного света, из-за чего звезда временно станет более тусклой.

Тот факт, что темная материя не взаимодействует со светом или делает это невероятно слабо, означает, что для ее поиска ученым приходится использовать гравитацию.

Темная материя имеет массу, и согласно общей теории относительности Эйнштейна, которая является главной теорией гравитации, объекты с массой создают кривизну в пространстве-времени, из которой возникает гравитация.

Когда свет перемещаются по этой кривизне, это создает явление, известное как гравитационное линзирование. В это случае свет от фонового источника искривляется объектом или "линзой", который находится между источником света и Землей. Таким образом свет становится более ярким.

В некоторых случаях усиление света невозможно увидеть для одного источника, но его можно определить при рассмотрении множества фоновых источников и это известно, как гравитационное микролинзирование.

Так работает гравитационное линзирование Фото: space.com

Физики считают, что, когда сгусток темной материи проходит между Землей и далекой звездой, гравитация сгустка немного искривляет пространство-время. Это также искривляет путь света звезды, что заставляет ее казаться ярче.

Но когда сгустки темной материи становятся слишком большими и пухлыми, они теряют силу "линзы" и их становится сложнее наблюдать. Поэтому эффект абажура из темной материи может иметь решающее значение. Сгусток темной материи все равно может блокировать часть звездного света, заставляя звезду становится не более яркой, а более тусклой.

Тот факт, что темная материя не взаимодействует со светом или делает это невероятно слабо, означает, что для ее поиска ученым приходится использовать гравитацию Фото: SciTechDaily

Ученые говорят, что если им удастся увидеть эффект абажура из темной метрии в действии, то даст информацию о том, из чего состоит темная материя. Но в другом случае, это покажет из чего темная материя не состоит.

Теперь ученые намерены изучить существующие данные гравитационного микролинзирования, чтобы увидеть, есть ли какие-либо доказательства затемнения звезд, которое может исходить от MACHO.

Как уже писал Фокус, астрономы наконец-то обнаружили недостающую материю Вселенной. Десятилетия назад астрономы подсчитали, что обычная материя (из нее состоит все, что мы видим на Земле и в космосе) которая не является темной материей, составляет всего 15% массы Вселенной. Но ученые не знали, где находится большая часть этой материи. Теперь эта загадка решена.