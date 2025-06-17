Астрономы наконец-то обнаружили недостающую материю Вселенной: где она скрывается

Десятилетия назад астрономы подсчитали, что обычная материя (из нее состоит все, что мы видим на Земле и в космосе) которая не является темной материей, составляет всего 15% массы Вселенной. Но ученые не знали, где находится большая часть этой материи. Теперь эта загадка решена.

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Астрономы впервые использовали таинственные, но мощные энергетические взрывы, известные как быстрые радиовсплески, чтобы обнаружить недостающую обычную материю Вселенной. Большая часть обычной материи была слишком темной, чтобы ее можно было увидеть, что быстрые радиовсплески обеспечили нужный световой фон. Исследование опубликовано в журнале Nature Astronomy, пишет Space.

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Быстрые радиовсплески представляют собой мощные выбросы излучения и энергии, видимые в радиодиапазоне. Хотя они существуют всего лишь миллисекунды, но за это короткое время они выпускают столько же энергии, сколько Солнце за 30 лет. Ученые пока точно не знают, что создает эти мощные космические взрывы, но могут отследить их до галактик, где они были созданы.

Десятилетиями астрономы пытались понять, где находится большая часть обычной материи, состоящей из атомов. Новое исследование показало, что 76% обычной материи существует в форме горячего газа низкой плотности между галактиками.

Быстрые радиовсплески представляют собой мощные выбросы излучения и энергии, видимые в радиодиапазоне Фото: Gizmodo

Для того, чтобы это выяснить астрономы использовали 69 быстрых радиовсплесков, источник которых находится в диапазоне от 11,7 миллионов световых лет до 9,1 миллиарда световых лет от нас. Когда свет быстрых радиовсплесков проходит через обычную материю, то он разделяется на разные длины волн. Ученые использовали угол разделения этих различных длин волн для определения того, сколько материи находится в структурах, через которые проходит свет.

Предыдущие исследования предполагали, что большая часть обычной материи является газом, распространенным по всей межгалактической среде, то есть в пространстве между галактиками. Теперь же ученые впервые подтвердили это.

Астрономы выяснили, что примерно 76% обычной материи Вселенной скрывается в пространстве между галактиками Фото: NASA

Астрономы выяснили, что примерно 76% обычной материи Вселенной скрывается в пространстве между галактиками, еще 15% находится в обширных диффузных гало вокруг галактик. Остальные 9% обычной материи сосредоточены внутри галактик, принимая форму звезд и холодного галактического газа.

Космологическое моделирование ранее предполагало такое распределение обычной материи, но это исследование предоставило прямые доказательства, проливающие свет на движение материи во Вселенной.

Как уже писал Фокус, в центре Млечного Пути находится сверхмассивная черная дыра, которая судя по всему, вращается почти на максимально возможной скорости.

Также Фокус писал о том, что впервые получены фотографии искусственного солнечного затмения. Европейское космическое агентство показало первые снимки полного солнечного затмения, которое было создано искусственно с помощью двух аппаратов миссии Proba-3.