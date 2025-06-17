Астрономи нарешті виявили відсутню матерію Всесвіту: де вона ховається

Десятиліття тому астрономи підрахували, що звичайна матерія (з неї складається все, що ми бачимо на Землі та в космосі), яка не є темною матерією, становить лише 15% маси Всесвіту. Але вчені не знали, де знаходиться більша частина цієї матерії. Тепер цю загадку вирішено.

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Астрономи вперше використали таємничі, але потужні енергетичні вибухи, відомі як швидкі радіосплески, щоб виявити відсутню звичайну матерію Всесвіту. Більша частина звичайної матерії була занадто темною, щоб її можна було побачити, тому швидкі радіосплески забезпечили потрібний світловий фон. Дослідження опубліковано в журналі Nature Astronomy, пише Space.

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Швидкі радіосплески являють собою потужні викиди випромінювання та енергії, видимі в радіодіапазоні. Хоча вони існують лише мілісекунди, але за цей короткий час вони випускають стільки ж енергії, скільки Сонце за 30 років. Вчені поки що точно не знають, що створює ці потужні космічні вибухи, але можуть відстежити їх до галактик, де вони були створені.

Десятиліттями астрономи намагалися зрозуміти, де знаходиться більша частина звичайної матерії, що складається з атомів. Нове дослідження показало, що 76% звичайної матерії існує у формі гарячого газу низької щільності між галактиками.

Швидкі радіосплески являють собою потужні викиди випромінювання та енергії, видимі в радіодіапазоні Фото: Антарктида

Для того, щоб це з'ясувати, астрономи використали 69 швидких радіосплесків, джерело яких розташоване в діапазоні від 11,7 мільйонів світлових років до 9,1 мільярда світлових років від нас. Коли світло швидких радіосплесків проходить через звичайну матерію, то воно розділяється на різні довжини хвиль. Вчені використовували кут поділу цих різних довжин хвиль для визначення того, скільки матерії знаходиться в структурах, через які проходить світло.

Попередні дослідження припускали, що більша частина звичайної матерії є газом, поширеним у всьому міжгалактичному середовищі, тобто в просторі між галактиками. Тепер же вчені вперше підтвердили це.

Астрономи з'ясували, що приблизно 76% звичайної матерії Всесвіту ховається в просторі між галактиками Фото: solar-system

Астрономи з'ясували, що приблизно 76% звичайної матерії Всесвіту ховається в просторі між галактиками, ще 15% перебуває у великих дифузних гало навколо галактик. Решта 9% звичайної матерії зосереджені всередині галактик, набуваючи форми зірок і холодного галактичного газу.

Космологічне моделювання раніше припускало такий розподіл звичайної матерії, але це дослідження надало прямі докази, що проливають світло на рух матерії у Всесвіті.

Як уже писав Фокус, у центрі Чумацького Шляху розташована надмасивна чорна діра, яка, судячи з усього, обертається майже на максимально можливій швидкості.

Також Фокус писав про те, що вперше отримано фотографії штучного сонячного затемнення. Європейське космічне агентство показало перші знімки повного сонячного затемнення, яке було створено штучно за допомогою двох апаратів місії Proba-3.