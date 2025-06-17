Місія за 200 млн євро: уперше отримано фотографії штучного сонячного затемнення (фото)

Європейське космічне агентство (ЄКА) показало перші знімки повного сонячного затемнення, яке було створено штучно за допомогою двох апаратів місії Proba-3.

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Зазвичай сонячне затемнення відбувається тоді, коли Місяць закриває собою Сонце, але ці події відбуваються в середньому раз на 16 місяців. Але тепер учені мають можливість бачити ці затемнення щодня. Спостереження місії Proba-3 допоможуть краще зрозуміти фізику Сонця, а також багато явищ, пов'язаних із нашою зіркою, деякі з яких безпосередньо впливають на нашу планету, пише Space.

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Місія Proba-3, на яку ЄКА витратило 200 млн євро, складається з двох космічних апаратів під назвою "Затьмарювач" і "Коронограф". Обидва знаходяться на відстані 150 метрів один від одного, але працюють як єдине ціле. Обидва апарати обертаються навколо Землі по дуже витягнутій орбіті, тому в найближчій точці до планети вони перебувають на відстані 600 км, а в найдальшій — на відстані 60 000 км. Це дає змогу Proba-3 проводити спостереження за Сонцем, зокрема за короною нашої зірки.

Місія Proba-3, на яку ЄКА витратило 200 млн євро, складається з двох космічних апаратів під назвою "Затьмарювач" і "Коронограф". Обидва знаходяться на відстані 150 метрів один від одного, але працюють як єдине ціле Фото: ESA

По суті один апарат виступає в ролі Місяця, щоб затьмарити Сонце перед іншим, який спрямовує телескоп на нашу зірку, щоб сфотографувати невловиму корону. Це верхня частина атмосфери Сонця, яку із Землі можна побачити лише протягом кількох хвилин під час повного сонячного затемнення. Тепер же завдяки місії Proba-3 вчені мають змогу спостерігати за короною Сонця щодня, адже раз на 20 годин космічний апарат робитиме знімки Сонця впродовж двох років.

По суті один апарат виступає в ролі Місяця, щоб затьмарити Сонце перед іншим, який спрямовує телескоп на нашу зірку, щоб сфотографувати невловиму корону Фото: ESA

Вчені з ЄКА показали перші фотографії штучного сонячного затемнення, зроблені місією Proba-3. Насправді місія ще не почала свої справжні наукові спостереження, але знімки були отримані під час ключової перевірки працездатності всіх приладів Proba-3.

Зображення Сонця, складене зі спостережень космічних апаратів Proba-3 і SOHO Фото: ESA

Сонячна корона являє собою велику загадку. Річ у тім, що поверхня Сонця або фотосфера має температуру 5500 градусів Цельсія, але корона має температуру понад 1 000 000 градусів Цельсія. Науковці хочуть зрозуміти, чому корона, яка розташована далі від джерела тепла, тобто ядра Сонця, набагато гарячіша. Це важливо, адже корона — це місце, де створюється сонячний вітер, який керує космічною погодою, що впливає і на нашу планету.

Спостереження за короною мають вирішальне значення для розуміння не тільки сонячного вітру, а й корональних викидів маси, які можуть порушити роботу систем електропостачання та зв'язку на Землі.

Як уже писав Фокус, Америка залишилася без зв'язку, адже на Сонці стався потужний спалах. Викид енергії та випромінювання класу М супроводжувався корональним викидом маси, який, як прогнозують вчені, має врізатися в Землю.