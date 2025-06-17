Миссия за 200 млн евро: впервые получены фотографии искусственного солнечного затмения (фото)

Европейское космическое агентство (ЕКА) показало первые снимки полного солнечного затмения, которое было создано искусственно с помощью двух аппаратов миссии Proba-3.

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Обычно солнечное затмение происходит тогда, когда Луна закрывает собой Солнце, но эти события происходят в среднем раз в 16 месяцев. Но теперь ученые имеют возможность видеть эти затмения каждый день. Наблюдения миссии Proba-3 помогут лучше понять физику Солнца, а также многие явления, связанные с нашей звездой, некоторые из которых напрямую влияют на нашу планету, пишет Space.

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Миссия Proba-3, на которую ЕКА потратило 200 млн евро, состоит из двух космических аппаратов под названием "Затмеватель" и "Коронограф". Оба находятся на расстоянии 150 метров друг от друга, но работают как единое целое. Оба аппарата вращаются вокруг Земли по очень вытянутой орбите, поэтому в самой близкой точке к планете они находятся на расстоянии 600 км, а в самой дальней – на расстоянии 60 000 км. Это позволяет Proba-3 проводить наблюдения за Солнцем, в частности за короной нашей звезды.

Миссия Proba-3, на которую ЕКА потратило 200 млн евро, состоит из двух космических аппаратов под названием "Затмеватель" и "Коронограф". Оба находятся на расстоянии 150 метров друг от друга, но работают как единое целое Фото: ESA

По сути один аппарат выступает в роли Луны, чтобы затмить Солнце перед другим, который направляет телескоп на нашу звезду, чтобы сфотографировать неуловимую корону. Это верхняя часть атмосферы Солнца, которую с Земли можно увидеть только в течение нескольких минут во время полного солнечного затмения. Теперь же благодаря миссии Proba-3 ученые имеют возможность наблюдать за короной Солнца каждый день, ведь раз в 20 часов космический аппарат будет делать снимки Солнца на протяжении двух лет.

По сути один аппарат выступает в роли Луны, чтобы затмить Солнце перед другим, который направляет телескоп на нашу звезду, чтобы сфотографировать неуловимую корону Фото: ESA

Ученые из ЕКА показали первые фотографии искусственного солнечного затмения, сделанные миссией Proba-3. На самом деле миссия еще не начала свои настоящие научные наблюдения, но снимки были получены в ходе ключевой проверки работоспособности всех приборов Proba-3.

Изображение Солнца, составленное из наблюдений космических аппаратов Proba-3 и SOHO Фото: ESA

Солнечная корона представляет собой большую загадку. Дело в том, что поверхность Солнца или фотосфера имеет температуру 5500 градусов Цельсия, но корона имеет температуру более 1 000 000 градусов Цельсия. Ученые хотят понять, почему корона, которая находится дальше от источника тепла, то есть ядра Солнца, намного горячее. Это важно, ведь корона – это место, где создается солнечный ветер, который управляет космической погодой, влияющей и на нашу планету.

Наблюдения за короной имеют решающее значение для понимания не только солнечного ветра, но и корональных выбросов массы, которые могут нарушить работу систем электроснабжения и связи на Земле.

Как уже писал Фокус, Америка осталась без связи, ведь на Солнце произошла мощная вспышка. Выброс энергии и излучения класса М сопровождался корональным выбросом массы, который, как прогнозируют ученые, должен врезаться в Землю.