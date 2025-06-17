Еверест відпочиває: найвищі гори в Сонячній системі розділяє відстань 1,5 млрд км (фото)

Еверест порівняно з найвищими горами в Сонячній системі виглядає як просто високий пагорб. Якби можна було піднятися на найвищу гору в Сонячній системі, то ви навряд чи б помітили, що піднімаєтеся на неї.

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Найвищою горою на Землі є Еверест, але найвища гора в Сонячній системі розташована на Марсі, а друга за висотою гора знаходиться на супутнику Сатурна. Їх розділяє в середньому 1,5 млрд км, враховуючи відстань між Червоною планетою і незвичайним супутником планети з кільцями, пише IFLScience.

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У той час як Еверест має висоту 8849 метрів, дві найвищі гори в Сонячній системі мають висоту понад 20 000 метрів.

Друге за висотою гірське утворення розташоване на супутнику Сатурна під назвою Япет. Це третій за величиною супутник знаменитої планети з кільцями. Япет завжди звернений до Сатурна тільки однією стороною, як Місяць до Землі. При цьому однією з особливостей супутника є те, що одна півкуля є світлою, а друга — темною.

Япет — супутник Сатурна Фото: solar-system

Але, мабуть, головною особливістю супутника Япет є наявність величезного гірського хребта, який оперізує його екватор. Середня висота цих гір становить 10 км, але в найвищій точці гірський хребет має висоту приблизно 20 км.

Стена Япета Фото: solar-system

Ці гори відомі як Стіна Япета, і вчені вважають, що вони утворилися або в дуже далекому минулому, коли супутник Сатурна обертався набагато швидше, ніж сьогодні, або ж їх було створено з речовини, яка залишилася після руйнування одного з кілець Сатурна.

Але першою за висотою горою в Сонячній системі є гора Олімп, яка розташована на Марсі і має висоту 25 км від основи до вершини.

Гора Олімп на Марсі Фото: ESA

Насправді це щитовий вулкан, тип вулкана, який був створений повторюваними потоками лави протягом мільйонів років, коли лава стікала схилом вулкана. Тому діаметр гори Олімп становить приблизно 540 км, а нахил гори дуже маленький. Тож якби була можливість піднятися на гору Олімп, то ви навряд чи б помітили, що піднімаєтеся на неї. Тобто не було б відчуття вертикального підйому.

З вершини гори Олімп можна легко побачити кривизну Марса. Фактично, гора височіє так високо над поверхнею Червоної планети, що з її вершини можна спостерігати тільки 5% марсіанської атмосфери.

Як уже писав Фокус, астрономи виявили маленькі галактики, світло від яких летіло до нас 13 млрд років. Вчені вважають, що саме такі галактики своїм світлом розсіяли космічний туман раннього Всесвіту. Таким чином космос став таким, яким ми його знаємо зараз.