Китай дал имя космическому кораблю для доставки астронавтов на Луну: как он выглядит (видео)

КНР поставила цель отправить на Луну трех астронавтов до 2030 года.

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Китайское агентство пилотируемых космических полетов (CMSA) дало название космическому кораблю, который доставит китайских астронавтов на Луну, а также посадочному модулю, с помощью которого астронавты приземлятся на поверхности спутника Земли, пишет Space.

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Еще в августе 2023 года CMSA объявило конкурс на лучшее название для космического корабля нового поколения, который должен доставить троих китайских астронавтов на Луну. В агентстве заявили, что получили 2000 названий от организаций и обычных людей со всего Китая и экспертная комиссия сделала свой выбор.

Космический корабль, который доставит китайских астронавтов на Луну получил название "Мэнчжоу", а посадочный модуль, с помощью которого астронавты совершат посадку на поверхность Луны получил название "Ланьюэ".

Название "Мэнчжоу" означает "Судно мечты", а название "Ланьюэ" – "Обнимающий Луну". Стало известно, что "Мэнчжоу" будет иметь две версии: одна для доставки семерых астронавтов на низкую околоземную орбиту, в частности на орбитальную станцию "Тяньгун", а вторая — для доставки астронавтов на Луну, но только троих астронавтов.

Ранее "Мэнчжоу" назывался просто пилотируемый космический корабль нового поколения и первый искательный полет он совершил еще 4 года назад. Первый полноценный полет в космос запланирован на 2027 год.

Космический корабль, который доставит китайских астронавтов на Луну получил название "Мэнчжоу", а посадочный модуль, с помощью которого астронавты совершат посадку на поверхность Луны получил название "Ланьюэ" Фото: space.com

Китайская аэрокосмическая научно-техническая корпорация (CASC), которая занимается проектированием и строительством лунного космического корабля и посадочного модуля, также строит новую ракету-носитель "Чанчжэн-10". Именно она должна доставить космический корабль на Луну.

Новая ракета-носитель является усовершенствованной версией существующей ныне китайской космической ракеты "Чанчжэн-5". Китай планирует во время пилотируемой миссии на Луну отправить в космос две ракеты "Чанчжэн-10". Одна выведет в космос космический корабль, а вторая – посадочный модуль. После встречи на орбите вокруг Луны корабль и модуль должны состыковаться, чтобы астронавты могли перейти из одного транспортного средства в другое. Только два астронавта переместятся в посадочный модуль "Ланьюэ", а третий останется на борту "Мэнчжоу".

На борту посадочного модуля также будет размещен луноход, которым смогут воспользоваться астронавты для перемещения по поверхности Луны. После непродолжительного пребывания на Луне астронавты вернуться в посадочный модуль, и он доставит их на орбиту вокруг Луны. Затем произойдет стыковка с космическим кораблем и трое астронавтов отправятся обратно на Землю.

Согласно сообщению CMSA, на данный момент завершена разработка основных составляющих ракеты-носителя "Чанчжэн-10", космического корабля "Мэнчжоу", посадочного модуля "Ланьюэ", а также уже созданы лунные скафандры для астронавтов.

Сейчас идет обустройство стартовой площадки, чтобы китайские ученые могли провести испытательный запуск, но когда он произойдет пока неизвестно.

Модели ракеты-носителя, космического корабля и посадочного модуля недавно были выставлены на выставке в Шанхае.

Напоминаем, что первый за 52 года американский посадочный модуль на Луне закончил свою непродолжительную работу. Модуль "Одиссей" был отключен, но существует вероятность, то он сможет пережить длинную ночь на Луне и снова вернуться к работе, как уже писал Фокус.