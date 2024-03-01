Китай дав ім'я космічному кораблю для доставки астронавтів на Місяць: який він має вигляд (відео)

КНР поставила за мету відправити на Місяць трьох астронавтів до 2030 року.

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Китайське агентство пілотованих космічних польотів (CMSA) дало назву космічному кораблю, який доставить китайських астронавтів на Місяць, а також посадковому модулю, за допомогою якого астронавти приземляться на поверхні супутника Землі, пише Space.

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Ще в серпні 2023 року CMSA оголосило конкурс на найкращу назву для космічного корабля нового покоління, який має доправити трьох китайських астронавтів на Місяць. В агентстві заявили, що отримали 2000 назв від організацій і звичайних людей з усього Китаю і експертна комісія зробила свій вибір.

Космічний корабель, який доставить китайських астронавтів на Місяць, дістав назву "Менчжоу", а посадковий модуль, за допомогою якого астронавти здійснять посадку на поверхню Місяця, дістав назву "Ланьюе".

Назва "Менчжоу" означає "Судно мрії", а назва "Ланьюе" — "Той, що обіймає Місяць". Стало відомо, що "Менчжоу" матиме дві версії: одна для доправлення сімох астронавтів на низьку навколоземну орбіту, зокрема на орбітальну станцію "Тяньгун", а друга — для доправлення астронавтів на Місяць, але лише трьох астронавтів.

Раніше "Менчжоу" називався просто пілотований космічний корабель нового покоління і перший пошуковий політ він здійснив ще 4 роки тому. Перший повноцінний політ у космос заплановано на 2027 рік.

Космічний корабель, який доставить китайських астронавтів на Місяць дістав назву "Менчжоу", а посадковий модуль, за допомогою якого астронавти здійснять посадку на поверхню Місяця, дістав назву "Ланьюе". Фото: space.com

Китайська аерокосмічна науково-технічна корпорація (CASC), яка займається проектуванням і будівництвом місячного космічного корабля і посадкового модуля, також будує нову ракету-носій "Чанчжен-10". Саме вона має доставити космічний корабель на Місяць.

Нова ракета-носій є вдосконаленою версією існуючої нині китайської космічної ракети "Чанчжен-5". Китай планує під час пілотованої місії на Місяць відправити в космос дві ракети "Чанчжен-10". Одна виведе в космос космічний корабель, а друга — посадковий модуль. Після зустрічі на орбіті навколо Місяця корабель і модуль мають зістикуватися, щоб астронавти могли перейти з одного транспортного засобу в інший. Тільки два астронавти перемістяться в посадковий модуль "Ланьюе", а третій залишиться на борту "Менчжоу".

На борту посадкового модуля також буде розміщено місяцехід, яким зможуть скористатися астронавти для переміщення поверхнею Місяця. Після нетривалого перебування на Місяці астронавти повернуться в посадковий модуль, і він доставить їх на орбіту навколо Місяця. Потім відбудеться стикування з космічним кораблем і троє астронавтів вирушать назад на Землю.

Згідно з повідомленням CMSA, наразі завершено розробку основних складових ракети-носія "Чанчжен-10", космічного корабля "Менчжоу", посадкового модуля "Лан'юе", а також уже створено місячні скафандри для астронавтів.

Наразі триває облаштування стартового майданчика, щоб китайські вчені могли провести випробувальний запуск, але коли він відбудеться, поки що невідомо.

Моделі ракети-носія, космічного корабля і посадкового модуля нещодавно були виставлені на виставці в Шанхаї.

Нагадуємо, що перший за 52 роки американський посадковий модуль на Місяці закінчив свою нетривалу роботу. Модуль "Одіссей" був відключений, але існує ймовірність, що він зможе пережити довгу ніч на Місяці і знову повернутися до роботи, як уже писав Фокус .