Перегони з NASA: Китай провів випробування космічного корабля для польотів на Місяць (відео)

КНР сподівається, що першими в XXI столітті висадяться на Місяць саме китайські астронавти, а не американці.

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У Китаї триває розробка технологій, необхідних для здійснення першої з 1972 року висадки людей на Місяць. Таким чином КНР збирається обійти в цьому плані NASA. 17 червня відбулося ключове випробування китайського космічного корабля, який має доставити представників Китаю на Місяць, але коли це станеться, поки не відомо, пише Space.

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Відомо, що NASA планує висадити своїх астронавтів на поверхні Місяця у 2027 році. Це буде перша пілотована місія на супутник Землі з 1972 року, коли завершилася місія "Аполлон-17". Раніше Китай заявляв, що своїх астронавтів збирається висадити на Місяць до 2030 року, але можливо, це відбудеться і раніше. У будь-якому разі триває активна підготовка до цієї історичної події.

Китайське управління пілотованих космічних досліджень (CMSEO) завершило 17 червня випробування аварійного припинення польоту свого космічного корабля "Менчжоу". Це ще один крок уперед до досягнення мети Китаю з висадки своїх астронавтів на Місяць. Випробування розпочалося о 7:30 за Києвом.

Зі стартового майданчика космічний корабель вирушив на відносно невелику висоту без допомоги ракети-носія. При цьому твердопаливні двигуни аварійного відключення корабля працювали протягом приблизно 20 секунд. На висоті аварійна вежа "Менчжоу" була скинута, і три парашути допомогли кораблю опуститися через 2 хвилини після початку випробування. CMSEO назвало випробування успішним.

На висоті аварійна вежа "Менчжоу" була скинута, і три парашути допомогли кораблю опуститися через 2 хвилини після початку випробування Фото: space.com

Такі випробування дають змогу інженерам перевіряти системи безпеки нових космічних кораблів, не піддаючи ризику життя астронавтів. У разі виникнення надзвичайної ситуації під час реального запуску аварійна вежа "Менчжоу" спроектована так, щоб відсунути космічний корабель від ракети-носія, щоб забезпечити безпечну відстань між екіпажем і потенційною катастрофою. Ця можливість вбудована практично в кожен космічний корабель, призначений для пілотованих польотів.

КНР сподівається, що першими в XXI столітті висадяться на Місяць саме китайські астронавти, а не американці Фото: space.com

Аналогічне випробування космічного корабля Orion, призначеного для доправлення американських астронавтів на Місяць, NASA провело 2019 року. Зусилля Китаю з доставки астронавтів на Місяць раніше, ніж NASA, набирають обертів, тоді як плани космічного агентства США постраждали від бюджетних обмежень.

Запропонований Білим домом бюджет NASA на 2026 рік залишає більшу частину майбутнього місячної програми "Артеміда" під питанням. Наприклад, пропонується скасувати фінансування корабля Orion і ракети Space Launch System після того, як вони доправлять астронавтів на Місяць у 2027 році в рамках місії "Артеміда-3", як уже писав Фокус.

Ймовірно, наступним для корабля "Менчжоу" стане випробування на аварійне припинення польоту, проведене на більшій висоті за допомогою однієї з ракет серії "Чанчжен". Китай розробляє ракету-носій "Чанчжен-10", яка має доставити на орбіту навколо Місяця космічний корабель "Менчжоу", а також посадковий модуль для екіпажу "Лан'юе", що перебуває на стадії розробки. Про ці транспортні засоби, за допомогою яких китайські астронавти мають висадитися на Місяці, Фокус уже писав.

Також Фокус писав про те, що незважаючи на те, що на Місяці немає вітру, Китай збирається встановити на поверхні супутника Землі перший прапор, що майорить.

Ще Фокус писав про те, що Китай збирається побудувати не одну, а кілька баз на всій поверхні Місяця.

Також Фокус писав про те, що найвищі гори в Сонячній системі розділяє відстань 1,5 млрд км. Еверест порівняно з найвищими горами в Сонячній системі виглядає як просто високий пагорб. Якби можна було піднятися на найвищу гору в Сонячній системі, то ви навряд чи б помітили, що піднімаєтеся на неї.