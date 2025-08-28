Висадка на Місяць через понад 50 років: у Китаю є прогрес у досягненні цієї мети (відео)

Останнім часом Китай провів випробування ключових складових майбутньої пілотованої місії на Місяць. Країна має намір відправити своїх астронавтів на супутник Землі до 2030 року.

Нагадуємо, що востаннє астронавти NASA побували на Місяці в грудні 1972 року. Тепер NASA готується до висадки людей на Місяць у 2027 році. Але Китай збирається також висадити своїх астронавтів на супутник Землі, але до 2030 року. Країна домоглася значного прогресу в досягненні цієї мети за останній час, пише Space.

Китай провів імітацію зльоту і посадки місячного посадкового модуля "Ланьюе"

Згідно з планом Китайського агентства пілотованих космічних польотів (CMSA), китайські астронавти мають вирушити на Місяць за допомогою нової важкої ракети-носія "Чанчжен-10". Вона виведе в космос космічний корабель "Менчжоу" з астронавтами на борту. Також у космос вирушить і посадковий модуль "Ланьюе", за допомогою якого астронавти приземляться на Місяці.

15 серпня китайські вчені провели успішне наземне випробування першого ступеня прототипу ракети "Чанчжен-10". Зокрема, було проведено випробування рухової системи ракети, яка працює на рідкому кисні та гасі. Ракета оснащена сімома двигунами.

Китайські вчені провели успішне наземне випробування першого ступеня прототипу ракети "Чанчжен-10" Фото: space.com

Двигуни працювали близько 35 секунд на стартовому майданчику на космодромі Веньчан. Під час випробувань було створено тягу на рівні майже 1000 тонн, що є рекордом для китайської космічної програми. Також вчені провели випробування енергетичної системи ракети.

Випробування ракети "Чанчжен-10" стало продовженням низки інших досягнень Китаю в галузі пілотованих польотів на Місяць, досягнутих цього року. Наприклад, у червні було проведено успішне випробування космічного корабля "Менчжоу", як уже писав Фокус. Це було випробування аварійного припинення польоту, яке необхідне для того, щоб зрозуміти, чи зможуть астронавти в разі непередбаченої ситуації успішно повернутися на Землю.

На початку серпня Китай провів імітацію зльоту і посадки місячного посадкового модуля "Ланьюе". У модулі зможуть перебувати двоє астронавтів, а також цей модуль доставить на Місяць місяцехід і наукове обладнання. У місячному модулі астронавти зможуть жити деякий час, поки займатимуться дослідженням Місяця. Випробування підтвердило працездатність системи посадки і зльоту посадкового модуля, а також систем навігації, управління і рухової установки.

На початку цього року CMSA представило новий скафандр для астронавтів, які вирушать на Місяць, а також майбутній місяцехід, як уже писав Фокус. Новий скафандр складається із захисних матеріалів, які зможуть захистити астронавтів від сильного випромінювання на Місяці, а також від небезпечного місячного пилу. Скафандр оснащений простою у використанні багатофункціональною інтегрованою панеллю управління, а також камерами для зйомки як близьких, так і віддалених об'єктів. Загальна конструкція скафандра легка і підходить для роботи на місячній поверхні.

