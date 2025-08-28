Як вінілова платівка: астрономи вперше виявили планету в незвичайному місці (фото)

Вчені змогли виявити молоду планету, яка все ще накопичує речовину і формується, навколо молодої зірки, схожої на Сонце. Це перша планета, яку було виявлено в багатокільцевому протопланетному диску зірки.

Астрономи за допомогою наземного телескопа VLT нову планету на відстані 430 світлових років від нас, яка ще формується в протопланетному диску своєї зірки, що складається з пилу і газу. Але цей диск незвичайний — він має багато кілець. Нова планета отримала назву WISPIT 2b і являє собою газовий гігант розміром з Юпітер. Це перша планета за межами Сонячної системи, яка була виявлена в багатокільцевому диску молодої зірки. Це відкриття дає шанс зрозуміти, чому багато інших зоряних систем не схожі на Сонячну систему. Дослідження опубліковано в журналі The Astrophysical Journal Letters, пише Space.

Метою дослідження було з'ясування того, навколо яких зірок частіше зустрічаються газові гіганти на широких орбітах — молодих чи старих. Для цього астрономи провели спостереження за багатьма молодими зірками, які після створення оточені протопланетними дисками, де формуються планети.

За словами вчених, вони абсолютно випадково виявили планету WISPIT 2b. Річ у тім, що її рідна зірка WISPIT 2, яка схожа на Сонце в молодості, перебуває в маловивченій групі молодих зірок. Тому вчені не очікували виявити там молоду планету, яка до того ж перебуває в багатокільцевому протопланетному диску. Виявлення такого диска також стало несподіванкою для вчених. Цей диск складається з багатьох щілин і каналів у газі та пилу, і таким чином нагадує вінілову платівку. Ширина диска за оцінками вчених у 380 разів перевищує відстань між Землею і Сонцем (150 млн км).

Планета WISPIT 2b (обведена колом у центрі знімка) в інфрачервоному світлі Фото: space.com

За словами астрономів, вони вперше виявили планету в багатокільцевому протопланетному диску молодої зірки. За оцінками вчених, планета WISPIT 2b, яка є газовим гігантом розміром з Юпітер, все ще збирає матеріал з диска для свого зростання. Ця планета існує приблизно 5 мільйонів років. Нагадуємо, що Сонячна система існує приблизно 4,6 млрд років.

Планета WISPIT 2b (яскрава точка між кільцями) у видимому світлі Фото: space.com

Планета WISPIT 2b прорізає канал протопланетного диска і таким чином збирає речовину, необхідну для її формування. Вчені кажуть, що вивчення планети і багатокільцевого протопланетного диска допоможе краще зрозуміти взаємодії планет і дисків, у яких вони формуються, а також подальшу еволюцію таких планетних систем.

За словами авторів дослідження, це відкриття дає шанс зрозуміти, чому багато інших зоряних систем не схожі на Сонячну систему.

