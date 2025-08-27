Довжиною 5,5 млн світлових років: астрономи знайшли нову структуру, що з'єднує галактики (фото)

Вчені вважають, що вони виявили найдовшу галактичну нитку, що обертається, яка з'єднує галактики в космічному павутинні.

Астрономи провели спостереження за локальним Всесвітом, зокрема за великими космічними структурами, які об'єднують галактики. У результаті вони виявили нову галактичну нитку, що обертається, довжиною приблизно 5,5 млн світлових років, яка з'єднує 14 галактик. Астрономи вважають, що це найдовша подібна галактична нитка серед усіх відомих. Дослідження опубліковано на сервері препринтів arXiv, пише Phys.

Найбільшими відомими структурами у Всесвіті є галактичні нитки, які складаються з галактик і можуть досягати довжини понад 250 мільйонів світлових років. Ці нитки знаходяться між виттями або порожнечами, і разом вони складають космічне павутиння. У галактичних нитках міститься дуже гарячий і розріджений газ, який потрапляє до галактик і сприяє їхньому зростанню та еволюції.

Згідно зі стандартною космологічною моделлю, яка описує еволюцію Всесвіту, галактичні нитки формуються вздовж потоків темної матерії. Вважається, що остання своєю гравітацією формує космічне павутиння — великомасштабну структуру Всесвіту.

Так виглядають галактичні нитки. Моделювання Фото: solar-system

Вчені кажуть, що вивчення галактичних ниток допомагає краще зрозуміти взаємозв'язок між розрідженим газом у космічному павутинні та тим, як галактики, що перебувають усередині ниток, ростуть за рахунок цього газу. Під зростанням галактик мається на увазі створення нових зірок, які збільшують розмір і масу галактики. А для створення нових зірок необхідний галактичний газ.

Автори дослідження кажуть, що вони виявили нову галактичну нитку в локальному Всесвіті, який об'єднує 14 галактик. Нова нитка має довжину приблизно 5,5 мільйонів світлових років і ширину приблизно 117 000 світлових років.

Космчієська павутина. Моделювання Фото: IFLS

Дослідження також показало, що виявлена галактична нитка є частиною більшої структури в космічному павутинні. Її довжина оцінюється в приблизно 49 млн світлових років, а ширина — від 2,6 до 3,3 млн світлових років. Нагадуємо, що один світловий рік дорівнює приблизно 9,6 трильйонів кілометрів. Відстань від Землі до Сонця становить 150 мільйонів кілометрів, а до Місяця — менше 400 000 кілометрів.

Вчені виявили, що існує тісний зв'язок між галактиками в новій галактичній нитці та більшою структурою в космічній павутині.

Також астрономи виявили докази того, що галактики обертаються навколо осі галактичної нитки. Таким чином нова галактична нитка, як вважають вчені, є найдовшою серед відомих подібних структур, що обертаються, та однією з найбільших структур, що обертаються, у Всесвіті.

Дослідження також показало, що галактична нитка перебуває на ранній стадії еволюції.

