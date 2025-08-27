Длиной 5,5 млн световых лет: астрономы нашли новую структуру, соединяющую галактики (фото)

Ученые считают, что они обнаружили самую длинную вращающуюся галактическую нить, которая соединяет галактики в космической паутине.

Астрономы провели наблюдение за локальной Вселенной, в частности за крупными космическими структурами, которые объединяют галактики. В результате они обнаружили новую вращающуюся галактическую нить диной примерно 5,5 млн световых лет, которая соединяет 14 галактик. Астрономы считают, что это самая длинная подобная галактическая нить среди всех известных. Исследование опубликовано на сервере препринтов arXiv, пишет Phys.

Самыми большими известными структурами во Вселенной являются галактические нити, которые состоят из галактик и могут достигать длины более 250 миллионов световых лет. Эти нити находятся между войдами или пустотами, и вместе они составляют космическую паутину. В галактических нитях находится очень горячий и разреженный газ, который попадает в галактики и способствует их росту и эволюции.

Согласно стандартной космологической модели, которая описывает эволюцию Вселенной, галактические нити формируются вдоль потоков темной материи. Считается, что последняя своей гравитацией формирует космическую паутину — крупномасштабную структуру Вселенной.

Так выглядят галактические нити. Моделирование Фото: NASA

Ученые говорят, что изучение галактических нитей помогает лучше понять взаимосвязь между разреженным газом в космической паутине и тем, как галактики, которые находятся внутри нитей, растут за счет этого газа. Под ростом галактик подразумевается создание новых звезд, которые увеличивают размер и массу галактики. А для создания новых звезд необходим галактический газ.

Авторы исследования говорят, что они обнаружили новую галактическую нить в локальной Вселенной, которая объединяет 14 галактик. Новая нить имеет длину примерно 5,5 миллионов световых лет и ширину примерно 117 000 световых лет.

Космчиеская паутина. Моделирование Фото: IFLS

Исследование также показало, что обнаруженная галактическая нить является часть более крупной структуру в космической паутине. Ее длина оценивается в примерно 49 млн световых лет, а ширина – от 2,6 до 3,3 млн световых лет. Напоминаем, что один световой год равен примерно 9,6 триллионов километров. Расстояние от Земли до Солнца составляет 150 миллионов километров, а до Луны – менее 400 000 километров.

Ученые обнаружили, что существует тесная связь между галактиками в новой галактической нити и более крупной структурой в космической паутине.

Также астрономы обнаружили доказательства того, что галактики вращаются вокруг оси галактической нити. Таким образом новая галактическая нить, как считают ученые, является самой длинной среди известных подобных вращающихся структур и одно из крупнейших вращающихся структур во Вселенной.

Исследование также показало, что галактическая нить находится на ранней стадии эволюции.

