Некоторые астероиды более "красочные", чем другие: ученые выяснили почему

Исследование объясняют, почему некоторые из астероидов выглядят красными, синими или серыми.

Астероиды являются остатками создания Солнечной системы и с их помощью ученые могут многое узнать об условиях, существовавших вокруг Солнца миллиарды лет назад. Обычно астероиды выглядят, как серые камни, покрытые пылью. Но они не всегда выглядят так, если смотреть на них в телескоп с расстояния в миллионы километров, пишет Popular Science.

Одними из самых известных астероидов являются Итокава, Рюгу и Бенну. Образцы с двух последних уже несколько лет изучают ученые со всего мира. Все три космических камня, хоть и имеют разный размер, состоят из углерода и представляют сбой груды щебня, удерживаемые вместе гравитацией, как уже известно ученым. Теоретически эти астероиды должны отражать солнечный свет одинаково, но этого не происходит. Например, Рюгу выглядит слегка красноватым, а Бенну – слегка синим.

Мишель Томпсон, исследователь астероидов из Университета Пердью, говорит, что она и ее коллеги пытались понять, почему спектры астероидов отличаются, хотя они содержат один и тот же тип минералов.

До того, как Томпсон и ее коллеги смогли изучить образцы с астероида Бенну, ученые предположили, что одним из объяснений может быть то, что два астероида по-разному подвергались космическому выветриванию. То есть их поверхность подвергалась разному влиянию космической среды. Но сравнение образцов с Бенну и с Рюгу, показало, что это не так.

Астероид Бенну Фото: NASA

Ученые недавно представили сразу три исследования, посвященных изучению астероида Бенну. Кроме многих открытий, которые сделали ученые, появилась разгадка тайны разного цвета астероидов. И она, вероятно, связана с возрастом этих камней.

По словам Томпсон, астероиды Рюгу и Бенну и им подобные космические камни, имеют собственные физиологические циклы, которые медленно смещают частицы пыли и небольшие камни на их поверхности. На данный момент частицы на поверхности Рюгу выдерживают суровые условия космоса всего несколько тысяч лет. Однако поверхность Бенну находится в той же космической среде уже десятки тысяч лет.

Астероид Рюгу Фото: JAXA

Ученые считают, что цвет этих астероидов меняется, то есть их спектральные свойства меняются в зависимости от времени пребывания пыли и мелких камней на их поверхности. То есть, многое зависит от того, сколько эти частицы находятся там.

Кроме этого, образцы с Бенну позволили ученым изучить состав органических молекул астероида. Ранее в этом году исследователи объявили о том, что они обнаружили фосфаты в образцах с Бенну. Эти химические соединения являются главными компонентами метаболизма и ДНК живых организмов. Это открытие еще не подтверждено, но некоторые ученые считают, что жизнь на Земле появилась благодаря астероидам. То есть в далеком прошлом, как предполагается, эти астероиды падали на Землю и принесли с собой необходимые для зарождения жизни компоненты.

По словам Томпсон, астероиды хранят в себе раннюю историю Солнечной системы. Изучая органические молекулы с Бенну, можно понять, какие типы молекул могли стать источником жизни на Земле.

