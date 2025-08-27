Опасный астероид Рюгу содержит минералы, которые старше Земли (фото)

Анализ образцов с потенциально опасного астероида Рюгу позволил обнаружить наличие воды, органических молекул и строительных блоков жизни.

Околоземный астероид Рюгу, диаметром примерно 900 метров, считается потенциально опасным для Земли. Хотя ученые уверены, что в ближайшие 100 лет этот астероид точно не врежется в нашу планету. Исследователи продолжают изучение образцов с астероида, которые доставил на Землю зонд "Хаябуса-2" в 2020 году. Исследование, опубликованное в журнале Geosciences, показало, что космический камень содержит минералы, образовавшиеся задолго до появления Земли, пишет Space.

Сейчас ученые считают, что Солнце появилось примерно 4,6 млрд лет назад. Молодую звезду окружал протопланетный диск, в котором формировалась Солнечная система, то есть планеты, астероиды и кометы. Считается, что Земля полностью сформировалась примерно 4,5 млрд лет назад.

Рюгу состоит из большого количества углерода, и как считается, откололся от более крупного астероида. Ученые изучили состав образцов с астероида Рюгу и обнаружили там минералы, которые сохранились в первозданном виде в течение 4,6 млрд лет после того, как появился родительский астероид, создавший Рюгу. То есть эти минералы появились задолго до формирования Земли.

Астероид Рюгу Фото: wikipedia

Ученые пришли к выводу, что астероид Рюгу появился в холодной внешней части Солнечной системы после столкновения его родительского астероида с другим камнем. До этого радиоактивный распад внутри более крупного астероида привел к тому, что немного растаяли водяной лед и лед из углекислого газа. Это привело к образованию разнообразных минералов, которые оказались позже в составе Рюгу.

Анализ образцов позволил обнаружить карбонаты, такие как марганцевый доломит и анкерит, богатые железом минералы, такие как пирротин и магнетит, сульфиды меди, фосфорсодержащий гидроксиапатит, минерал, содержащийся в человеческих зубах и костях, и редкий минерал фосфид, не встречающийся на Земле. Также ученые обнаружили следы селена, серы, кремния и кальция.

Образцы с астероида Рюгу Фото: JAXA

Поскольку самые ранние горные породы Земли были разрушены эрозией и тектоническим движением плит, Рюгу дает уникальную возможность заглянуть в условия, существовавшие во время формирования планет. Таким образом, образцы с астероида Рюгу также могут показать, могли ли астероиды доставить воду и органические вещества на Землю, способствовавшие зарождению жизни.

