Небезпечний астероїд Рюгу містить мінерали, які старші за Землю (фото)

Небезпечний астероїд Рюгу містить мінерали, які старші за Землю

Аналіз зразків із потенційно небезпечного астероїда Рюгу дав змогу виявити наявність води, органічних молекул і будівельних блоків життя.

Навколоземний астероїд Рюгу, діаметром приблизно 900 метрів, вважається потенційно небезпечним для Землі. Хоча вчені впевнені, що в найближчі 100 років цей астероїд точно не вріжеться в нашу планету. Дослідники продовжують вивчення зразків з астероїда, які доставив на Землю зонд "Хаябуса-2" 2020 року. Дослідження, опубліковане в журналі Geosciences, показало, що космічний камінь містить мінерали, що утворилися задовго до появи Землі, пише Space.

Наразі вчені вважають, що Сонце з'явилося приблизно 4,6 млрд років тому. Молоду зірку оточував протопланетний диск, у якому формувалася Сонячна система, тобто планети, астероїди та комети. Вважається, що Земля повністю сформувалася приблизно 4,5 млрд років тому.

Рюгу складається з великої кількості вуглецю, і як вважається, відколовся від більшого астероїда. Вчені вивчили склад зразків з астероїда Рюгу і виявили там мінерали, які збереглися в первозданному вигляді протягом 4,6 млрд років після того, як з'явився батьківський астероїд, що створив Рюгу. Тобто ці мінерали з'явилися задовго до формування Землі.

Рюгу
Астероїд Рюгу
Фото: wikipedia

Учені дійшли висновку, що астероїд Рюгу з'явився в холодній зовнішній частині Сонячної системи після зіткнення його батьківського астероїда з іншим каменем. До цього радіоактивний розпад усередині більшого астероїда призвів до того, що трохи розтанули водяний лід і лід із вуглекислого газу. Це призвело до утворення різноманітних мінералів, які опинилися пізніше в складі Рюгу.

Аналіз зразків дав змогу виявити карбонати, як-от марганцевий доломіт і анкерит, багаті на залізо мінерали, як-от піротин і магнетит, сульфіди міді, фосфоровмісний гідроксиапатит, мінерал, що міститься в людських зубах і кістках, і рідкісний мінерал фосфід, який не трапляється на Землі. Також учені виявили сліди селену, сірки, кремнію і кальцію.

астероїд Рюгу
Зразки з астероїда Рюгу
Фото: JAXA

Оскільки найбільш ранні гірські породи Землі були зруйновані ерозією і тектонічним рухом плит, Рюгу дає унікальну можливість зазирнути в умови, що існували під час формування планет. Таким чином, зразки з астероїда Рюгу також можуть показати, чи могли астероїди доставити воду і органічні речовини на Землю, що сприяли зародженню життя.

