Небезпечний астероїд Рюгу містить мінерали, які старші за Землю (фото)

Аналіз зразків із потенційно небезпечного астероїда Рюгу дав змогу виявити наявність води, органічних молекул і будівельних блоків життя.

Related video

Навколоземний астероїд Рюгу, діаметром приблизно 900 метрів, вважається потенційно небезпечним для Землі. Хоча вчені впевнені, що в найближчі 100 років цей астероїд точно не вріжеться в нашу планету. Дослідники продовжують вивчення зразків з астероїда, які доставив на Землю зонд "Хаябуса-2" 2020 року. Дослідження, опубліковане в журналі Geosciences, показало, що космічний камінь містить мінерали, що утворилися задовго до появи Землі, пише Space.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Наразі вчені вважають, що Сонце з'явилося приблизно 4,6 млрд років тому. Молоду зірку оточував протопланетний диск, у якому формувалася Сонячна система, тобто планети, астероїди та комети. Вважається, що Земля повністю сформувалася приблизно 4,5 млрд років тому.

Рюгу складається з великої кількості вуглецю, і як вважається, відколовся від більшого астероїда. Вчені вивчили склад зразків з астероїда Рюгу і виявили там мінерали, які збереглися в первозданному вигляді протягом 4,6 млрд років після того, як з'явився батьківський астероїд, що створив Рюгу. Тобто ці мінерали з'явилися задовго до формування Землі.

Астероїд Рюгу Фото: wikipedia

Учені дійшли висновку, що астероїд Рюгу з'явився в холодній зовнішній частині Сонячної системи після зіткнення його батьківського астероїда з іншим каменем. До цього радіоактивний розпад усередині більшого астероїда призвів до того, що трохи розтанули водяний лід і лід із вуглекислого газу. Це призвело до утворення різноманітних мінералів, які опинилися пізніше в складі Рюгу.

Аналіз зразків дав змогу виявити карбонати, як-от марганцевий доломіт і анкерит, багаті на залізо мінерали, як-от піротин і магнетит, сульфіди міді, фосфоровмісний гідроксиапатит, мінерал, що міститься в людських зубах і кістках, і рідкісний мінерал фосфід, який не трапляється на Землі. Також учені виявили сліди селену, сірки, кремнію і кальцію.

Зразки з астероїда Рюгу Фото: JAXA

Оскільки найбільш ранні гірські породи Землі були зруйновані ерозією і тектонічним рухом плит, Рюгу дає унікальну можливість зазирнути в умови, що існували під час формування планет. Таким чином, зразки з астероїда Рюгу також можуть показати, чи могли астероїди доставити воду і органічні речовини на Землю, що сприяли зародженню життя.

Як уже писав Фокус, вчені виявили в складі потенційно небезпечного астероїда Бенну міжзоряний пил, вік якого більший, ніж у Сонячної системи.

Також Фокус писав про те, що згідно з іще одним дослідженням, астероїди Рюгу і Бенну можуть бути уламками одного і того ж великого астероїда.

Ще Фокус писав про те, що, якщо "цариця підземного світу" вирушить у політ, ми дізнаємося, чи є океан на Плутоні. Вчені запропонували відправити новий космічний апарат "Персефона" для вивчення карликової планети Плутон і її супутників. Якщо цей зонд буде запущено, то вчені зможуть розкрити деякі таємниці колись дев'ятої планети Сонячної системи.