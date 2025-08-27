Неизвестный голос из космоса: астронавт NASA разыграл Центр управления полетами (фото)

Офицер в Центре управления полетами NASA сильно удивился, когда услышал женский голос во время общения с экипажем космической станции, на которой находились одни мужчины.

Астронавты, которые находятся на орбите, кроме выполнения основных задач своей миссии и проведения различных экспериментов, также имеют время для отдыха. Каждый астронавт проводит это время по-разному. Например, некоторые фотографируют Землю или звезды, находясь на борту Международной космической станции (МКС). До того, как более 25 лет была создана эта орбитальная станция, у США была своя космическая лаборатория – "Скайлэб". Находясь на борту этой станции астронавт NASA Оуэн Гэрриотт разыграл офицера в Центре управления полетами NASA, пишет IFLScience.

Первая американская космическая станция "Скайлэб" была запущена на орбиту в 1973 году и проработала несколько лет. За это время на ее борту побывали три экипажа астронавтов NASA. Поскольку сам запуск станции был назван миссия "Скайлэб-1", то три миссии с астронавтами получили название "Скайлэб-2", "Скайлэб-3" и "Скайлэб-4".

В экипаж миссии "Скайлэб-3", которая продолжалась с 28 июля по 25 сентября 1973 года, выходили астронавты Оуэн Гэрриотт, Алан Бин и Джек Лаусма. Все трое проводили различные эксперименты на орбите, которые в том числе были направлены на понимание влияния микрогравитации на организм человека.

Оуэн Гэрриотт (1930 - 2019) Фото: NASA

10 сентября 1973 года Оуэн Гэрриотт решил пошутить над офицером в Центре управления полетами NASA во время очередного сеанса радиосвязи со станцией "Скайлэб".

Когда космическая станция находилась в нужном месте для связи, офицер Роберт Криппен услышал женский голос: "Хьюстон, это "Скайлэб", как слышно?"

Это сообщение вызвало легкое замешательство у Криппена, ведь на борту космической станции находились одни мужчины. И все же он поздоровался с незнакомой женщиной и спросил, кто это.

Женский голос ответил: "Это Хелен, я на станции "Скайлэб". Я решила, что у парней давно не было домашней еды и подумала, что нужно ее принести им".

В это время возле Криппена уже собрались и другие офицеры из Центра управления полетами, которые также не понимали, что происходит, и кто это говорит.

Криппен спросил у незнакомой женщины, как она попала на орбиту? На что женщина ответила, что она только прилетела и видела уже лесные пожары в Калифорнии. Но затем женский голос сообщил, что "парни уже летят в мою сторону и нужно заканчивать разговор".

Оуэн Гэрриотт выходит в открытый космос во время миссии "Скайлэб-3" Фото: NASA

Сразу же после этого разговора, специалисты Центра управления полетами NASA снова связались с астронавтами на орбите, чтобы выяснить, что происходит. Конечно же в космосе не было никакой женщины, а женский голос принадлежал жене Гэрриотта, которую он заранее записал на диктофон, который взял с собой в космос. Гэрриот составил запись так, чтобы были паузы для ответов офицера, а также он записал разные фразы свой жены, которая описывала предполагаемые события, которые могут быть видны на Земле с орбиты.

Позже в NASA выяснили, что это был просто розыгрыш, но по прошествии стольких лет этот эпизод в исследовании космоса все еще обсуждают. Возможно, это был самый лучший космический розыгрыш.

