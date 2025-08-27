На карликовой планете возле Марса могли жить инопланетяне: что выяснили ученые (фото)

Сейчас, как считают ученые, карликовая планета Церера, является безжизненным миром. Но так могло быть не всегда. Исследователи считают, что в далеком прошлом на карликовой планете могли быть условия для существования внеземной жизни.

Церера – это самый большой объект в гласном поясе астероидов между Марсом и Юпитером, диаметром 960 км. То есть Церера примерно в 3 раза меньше Луны. Новое исследование, опубликованное в журнале Science Advances, предполагает, что этот безжизненный мир миллиарды лет назад мог быть средой обитания для простейших микроорганизмов, пишет Space.

Ученые для исследования использовали данные космического аппарата Dawn, который изучал холодную ледяную Цереру. На поверхности карликовой планеты были обнаружены отложения, которые могли быть оставлены потоками соленой воды из океана, который существовал в недрах Цереры. Сейчас вся вода на Церере находится в замороженном виде. Также данные исследования Цереры показали, что на поверхности находятся органические молекулы, которые могли быть компонентами для создания жизни.

Но даже если на Церере в прошлом существовал океан из жидкой воды и там могла быть внеземная микробная жизнь, последней необходим был источник энергии для существования. Авторы исследования обнаружили такой источник, и считают, что Церера могла быть обитаемым миром миллиарды лет назад.

У некоторых спутников Юпитера и Сатурна, как считается, есть подземный океан из жидкой воды. Тепло в недрах спутников позволяет воде быть в жидком виде и таким образом создаются условия для потенциального существования внеземной жизни. Это тепло поддерживается за счет гравитационного притяжения планет-гигантов. Но у Цереры нет такого внешнего источника энергии, который мог бы сделать ее потенциально обитаемым миром.

Ученые с помощью моделирования воссоздали внутреннее строение Цереры на протяжении миллиардов лет и обнаружили, что примерно 2,5–4 млрд лет назад радиоактивный распад в ядре карликовой планеты мог создать достаточно тепла для того, чтобы в подземном океане появились гидротермальные источники. Горячая вода из источников смешивалась с холодной водой океана и создавала химическую пищу для микроорганизмов, считают ученые. Таким же образом микроорганизмы на Земле получают энергию глубоко в океанах.

Исследование не показывает, что на Церере точно существовала инопланетная жизнь, но показывает, что там могли быть условия для ее существования.

Даже если на Церере так и не появилась жизнь, исследование может помочь увеличить количество потенциально обитаемых миров. Ученые считают, что пригодными для жизни могли быть многие подобные Церере объекты в Солнечной системе. Это касается и ледяных спутников планет-гигантов.

