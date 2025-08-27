На карликовій планеті біля Марса могли жити інопланетяни: що з'ясували вчені (фото)

Наразі, як вважають науковці, карликова планета Церера, є неживим світом. Але так могло бути не завжди. Дослідники вважають, що в далекому минулому на карликовій планеті могли бути умови для існування позаземного життя.

Церера — це найбільший об'єкт у гласному поясі астероїдів між Марсом і Юпітером, діаметром 960 км. Тобто Церера приблизно в 3 рази менша за Місяць. Нове дослідження, опубліковане в журналі Science Advances, припускає, що цей млявий світ мільярди років тому міг бути середовищем існування для найпростіших мікроорганізмів, пише Space.

Вчені для дослідження використовували дані космічного апарату Dawn, який вивчав холодну крижану Цереру. На поверхні карликової планети було виявлено відкладення, які могли бути залишені потоками солоної води з океану, який існував у надрах Церери. Зараз уся вода на Церері перебуває в замороженому вигляді. Також дані дослідження Церери показали, що на поверхні знаходяться органічні молекули, які могли бути компонентами для створення життя.

Але навіть якщо на Церері в минулому існував океан з рідкої води і там могло бути позаземне мікробне життя, останньому необхідне було джерело енергії для існування. Автори дослідження виявили таке джерело, і вважають, що Церера могла бути населеним світом мільярди років тому.

Деякі супутники Юпітера і Сатурна, як вважається, мають підземний океан із рідкої води. Тепло в надрах супутників дає змогу воді бути в рідкому вигляді і таким чином створюються умови для потенційного існування позаземного життя. Це тепло підтримується за рахунок гравітаційного тяжіння планет-гігантів. Але у Церери немає такого зовнішнього джерела енергії, яке могло б зробити її потенційно населеним світом.

Учені за допомогою моделювання відтворили внутрішню будову Церери протягом мільярдів років і виявили, що приблизно 2,5-4 млрд років тому радіоактивний розпад у ядрі карликової планети міг створити достатньо тепла для того, щоб у підземному океані з'явилися гідротермальні джерела. Гаряча вода з джерел змішувалася з холодною водою океану і створювала хімічну їжу для мікроорганізмів, вважають учені. Так само мікроорганізми на Землі отримують енергію глибоко в океанах.

Дослідження не показує, що на Церері точно існувало інопланетне життя, але показує, що там могли бути умови для його існування.

Навіть якщо на Церері так і не з'явилося життя, дослідження може допомогти збільшити кількість потенційно населених світів. Вчені вважають, що придатними для життя могли бути багато подібних Церері об'єктів у Сонячній системі. Це стосується і крижаних супутників планет-гігантів.

