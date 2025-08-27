Невідомий голос із космосу: астронавт NASA розіграв Центр управління польотами (фото)

Офіцер у Центрі управління польотами NASA сильно здивувався, коли почув жіночий голос під час спілкування з екіпажем космічної станції, на якій перебували одні чоловіки.

Астронавти, які перебувають на орбіті, окрім виконання основних завдань своєї місії та проведення різноманітних експериментів, також мають час для відпочинку. Кожен астронавт проводить цей час по-різному. Наприклад, дехто фотографує Землю або зірки, перебуваючи на борту Міжнародної космічної станції (МКС). До того, як понад 25 років було створено цю орбітальну станцію, у США була своя космічна лабораторія — "Скайлеб". Перебуваючи на борту цієї станції астронавт NASA Оуен Герріотт розіграв офіцера в Центрі управління польотами NASA, пише IFLScience.

Першу американську космічну станцію "Скайлеб" було запущено на орбіту 1973 року, вона пропрацювала кілька років. За цей час на її борту побували три екіпажі астронавтів NASA. Оскільки сам запуск станції був названий місія "Скайлеб-1", то три місії з астронавтами отримали назву "Скайлеб-2", "Скайлеб-3" і "Скайлеб-4".

До екіпажу місії "Скайлеб-3", яка тривала з 28 липня до 25 вересня 1973 року, виходили астронавти Оуен Герріотт, Алан Бін і Джек Лаусма. Усі троє проводили різні експерименти на орбіті, які, зокрема, були спрямовані на розуміння впливу мікрогравітації на організм людини.

Оуен Герріотт (1930 — 2019) Фото: solar-system

10 вересня 1973 року Оуен Герріотт вирішив пожартувати над офіцером у Центрі управління польотами NASA під час чергового сеансу радіозв'язку зі станцією "Скайлеб".

Коли космічна станція перебувала в потрібному місці для зв'язку, офіцер Роберт Кріппен почув жіночий голос: "Г'юстон, це "Скайлеб", як чути?"

Це повідомлення викликало легке збентеження у Кріппена, адже на борту космічної станції перебували одні чоловіки. Та все ж він привітався з незнайомою жінкою і запитав, хто це.

Жіночий голос відповів: "Це Гелен, я на станції "Скайлеб". Я вирішила, що в хлопців давно не було домашньої їжі і подумала, що потрібно її принести їм".

У цей час біля Кріппена вже зібралися й інші офіцери з Центру управління польотами, які також не розуміли, що відбувається, і хто це говорить.

Кріппен запитав у незнайомої жінки, як вона потрапила на орбіту? На що жінка відповіла, що вона щойно прилетіла і бачила вже лісові пожежі в Каліфорнії. Але потім жіночий голос повідомив, що "хлопці вже летять у мій бік і потрібно закінчувати розмову".

Оуен Герріотт виходить у відкритий космос під час місії "Скайлеб-3" Фото: solar-system

Одразу ж після цієї розмови, фахівці Центру управління польотами NASA знову зв'язалися з астронавтами на орбіті, щоб з'ясувати, що відбувається. Звісно ж у космосі не було жодної жінки, а жіночий голос належав дружині Герріотта, яку він заздалегідь записав на диктофон, що взяв із собою в космос. Герріот склав запис так, щоб були паузи для відповідей офіцера, а також він записав різні фрази своєї дружини, яка описувала передбачувані події, що їх можна буде побачити на Землі з орбіти.

Пізніше в NASA з'ясували, що це був просто розіграш, але після стількох років цей епізод у дослідженні космосу все ще обговорюють. Можливо, це був найкращий космічний розіграш.

