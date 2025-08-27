Деякі астероїди більш "барвисті", ніж інші: вчені з'ясували чому

Дослідження пояснюють, чому деякі з астероїдів виглядають червоними, синіми або сірими.

Астероїди є залишками створення Сонячної системи і з їхньою допомогою вчені можуть багато чого довідатися про умови, що існували навколо Сонця мільярди років тому. Зазвичай астероїди виглядають, як сірі камені, вкриті пилом. Але вони не завжди виглядають так, якщо дивитися на них у телескоп з відстані в мільйони кілометрів, пише Popular Science.

Одними з найвідоміших астероїдів є Ітокава, Рюгу та Бенну. Зразки з двох останніх уже кілька років вивчають науковці з усього світу. Усі три космічні камені, хоч і мають різний розмір, складаються з вуглецю і являють собою купи щебеню, що утримуються разом гравітацією, як уже відомо вченим. Теоретично ці астероїди повинні відбивати сонячне світло однаково, але цього не відбувається. Наприклад, Рюгу виглядає злегка червонуватим, а Бенну — злегка синім.

Мішель Томпсон, дослідниця астероїдів з Університету Пердью, каже, що вона та її колеги намагалися зрозуміти, чому спектри астероїдів відрізняються, хоча вони містять один і той самий тип мінералів.

До того, як Томпсон та її колеги змогли вивчити зразки з астероїда Бенну, вчені припустили, що одним із пояснень може бути те, що два астероїди по-різному піддавалися космічному вивітрюванню. Тобто їхня поверхня зазнавала різного впливу космічного середовища. Але порівняння зразків з Бенну і з Рюгу, показало, що це не так.

Астероїд Бенну

Вчені нещодавно представили одразу три дослідження, присвячені вивченню астероїда Бенну. Крім багатьох відкриттів, які зробили вчені, з'явилася розгадка таємниці різного кольору астероїдів. І вона, ймовірно, пов'язана з віком цих каменів.

За словами Томпсон, астероїди Рюгу і Бенну та подібні до них космічні камені мають власні фізіологічні цикли, які повільно зміщують частинки пилу і невеликі камені на їхній поверхні. На даний момент частинки на поверхні Рюгу витримують суворі умови космосу всього кілька тисяч років. Однак поверхня Бенну перебуває в тому ж космічному середовищі вже десятки тисяч років.

Астероїд Рюгу

Вчені вважають, що колір цих астероїдів змінюється, тобто їхні спектральні властивості змінюються залежно від часу перебування пилу і дрібного каміння на їхній поверхні. Тобто, багато що залежить від того, скільки ці частинки перебувають там.

Крім цього, зразки з Бенну дозволили вченим вивчити склад органічних молекул астероїда. Раніше цього року дослідники оголосили про те, що вони виявили фосфати в зразках з Бенну. Ці хімічні сполуки є головними компонентами метаболізму і ДНК живих організмів. Це відкриття ще не підтверджено, але деякі вчені вважають, що життя на Землі з'явилося завдяки астероїдам. Тобто в далекому минулому, як припускають, ці астероїди падали на Землю і принесли із собою необхідні для зародження життя компоненти.

За словами Томпсон, астероїди зберігають у собі ранню історію Сонячної системи. Вивчаючи органічні молекули з Бенну, можна зрозуміти, які типи молекул могли стати джерелом життя на Землі.

