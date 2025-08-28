Как виниловая пластинка: астрономы впервые обнаружили планету в необычном месте (фото)

Ученые смогли обнаружить молодую планету, которая все еще накапливает вещество и формируется, вокруг молодой звезды, похожей на Солнце. Это первая планета, которая была обнаружена в многокольцевом протопланетном диске звезды.

Related video

Астрономы с помощью наземного телескопа VLT новую планету на расстоянии 430 световых лет от нас, которая еще формируется в протопланетном диске своей звезды, состоящем из пыли и газа. Но этот диск необычный – он имеет много колец. Новая планета получила название WISPIT 2b и представляет собой газовый гигант размером с Юпитер. Это первая планета за пределами Солнечной системы, которая была обнаружена в многокольцевом диске молодой звезды. Это открытие дает шанс понять, почему многие другие звездные системы не похожи на Солнечную систему. Исследование опубликовано в журнале The Astrophysical Journal Letters, пишет Space.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Целью исследования было выяснение того, вокруг каких звезд чаще встречаются газовые гиганты на широких орбитах – молодых или старых. Для этого астрономы провели наблюдение за многими молодыми звездами, которые после создания окружены протопланетными дисками, где формируются планеты.

По словам ученых, они совершенно случайно обнаружили планету WISPIT 2b. Дело в том, что ее родная звезда WISPIT 2, которая похожа на Солнце в молодости, находится в малоизученной группе молодых звезд. Поэтому ученые не ожидали обнаружить там молодую планету, которая к тому же находится в многокольцевом протопланетном диске. Обнаружение такого диска также стало неожиданность для ученых. Этот диск состоит из многих щелей и каналов в газе и пыли, и таким образом напоминает виниловую пластинку. Ширина диска по оценкам ученых в 380 раз превышает расстояние между Землей и Солнцем (150 млн км).

Планета WISPIT 2b (обведена кругом в центре снимка) в инфракрасном свете Фото: space.com

По словам астрономов, они впервые обнаружили планету в многокольцевом протопланетном диске молодой звезды. По оценкам ученых, планета WISPIT 2b, которая является газовым гигантом размером с Юпитер, все еще собирает материал из диска для своего роста. Эта планета существует примерно 5 миллионов лет. Напоминаем, что Солнечная система существует примерно 4,6 млрд лет.

Планета WISPIT 2b (яркая точка между кольцами) в видимом свете Фото: space.com

Планета WISPIT 2b прорезает канал протопланетном диске и таким образом собирает вещество, необходимое для ее формирования. Ученые говорят, что изучение планеты и многокольцевого протопланетного диска поможет лучше понять взаимодействия планет и дисков, в которых они формируются, а также дальнейшую эволюцию таких планетных систем.

По словам авторов исследования, это открытие дает шанс понять, почему многие другие звездные системы не похожи на Солнечную систему.

Как уже писал Фокус, космический корабль Илона Маска не позволит упасть МКС с орбиты на Землю. Через 26 лет после начала работы Международной космической станции NASA совместно с компанией SpaceX применят новый способ удержания станции на орбите.

Также Фокус писал о том, что астрономы нашли новую структуру, соединяющую галактики, длина которой составляет 5,5 миллионов световых лет. Ученые считают, что они обнаружили самую длинную вращающуюся галактическую нить, которая соединяет галактики в космической паутине.