Кривавий Місяць у вересні 2025: коли буде рекордне повне місячне затемнення

Уже наприкінці цього тижня майже 7 мільярдів людей зможуть побачити чергове місячне затемнення.

Related video

Повне місячне затемнення, коли в небі з'явиться так званий "Кривавий Місяць", настане ввечері в неділю, 7 вересня. Під час цієї події Місяць матиме червонуватий відтінок і повне місячне затемнення зможе побачити майже 7 мільярдів людей по всьому світу. Це буде найдовше місячне затемнення цього року, яке загалом триватиме майже 4,5 години, пише IFLScienсe.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Повне місячне затемнення найкраще буде видно з більшої частини Азії, на сході Африки та на заході Австралії. Але як частину повного місячного затемнення зможуть побачити жителі решти Африки, Австралії та більшої частини Європи.

В Україні часткове місячне затемнення почнеться о 19:28 за Києвом, а повне затемнення триватиме з 20:30 до 21:52. Після цього знову настане фаза часткового місячного затемнення, яка триватиме до 23:55. Це буде найдовше місячне затемнення цього року, яке до того ж зможе побачити майже 7 мільярдів людей, а тому його можна вважати рекордним.

Місячне затемнення відбувається, коли Земля, Місяць і Сонце перебувають на одній лінії. При цьому наша планета знаходиться між і Сонцем, і Місяцем. Тінь Землі падає на Місяць і виникає затемнення. Повне місячне затемнення відбувається в повний місяць.

Повне місячне затемнення відоме як "Кривавий Місяць", тому що, потрапивши в тінь Землі, Місяць стає червоним. Причина цього в тому, що сонячне світло проникає через атмосферу Землі, втрачаючи сині кольори. Тінь нашої планети має злегка червонуватий відтінок, який забарвлює Місяць, коли на нього не падають прямі сонячні промені.

В Україні повне місячне затемнення буде, найімовірніше, добре видно. Також можна буде спостерігати і часткове затемнення після закінчення фази повного затемнення.

Що стосується Сонця, то існують повні сонячні затемнення, коли Сонце повністю закрите, часткові, коли закрита лише частина Сонця, і кільцеподібні, коли Сонце повністю закрите, але Місяць перебуває в найвіддаленішій точці своєї орбіти, тому він не має достатньо великого вигляду, щоб закрити весь сонячний диск.

Нагадуємо, що 2 серпня 2027 року жителі Землі зможуть побачити рекордне сонячне затемнення, яке відбувається приблизно раз на 100 років, як уже писав Фокус .

Також Фокус писав про те, що Китай активно готується до висадки своїх астронавтів на Місяць. Уже проведено випробування ключових складових майбутньої історичної місії. Китайські астронавти, якщо все піде за планом, вперше побувають на Місяці.