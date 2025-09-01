Сколько лет на самом деле существует Солнечная система: все не так просто

Несмотря на все достижения современной науки точно определить возраст Солнечной системы пока невозможно. И все же ее примерный возраст известен.

Сейчас ученые считают, что Солнечная система образовалась примерно между 4,5 и 4,6 миллиарда лет назад. Все началось с того, что возникало наше Солнце, которое, как и другие звезды появилось в результате сжатия под действием гравитации огромного газового облака. После этого вокруг молодого Солнца образовался протопланетный диск, в котором появились планеты, астероиды и кометы. Собственно, это то, что стало Солнечной системой. Ученые имеют представление о возрасте Солнечной системы на основе изучения древних метеоритов, Солнца и других звезд, пишет IFLScience.

Как показывают наблюдения за протопланетными дисками, окружающими молодые звезды, существующие миллионы лет, планетные системы не образуются одновременно. Например, считается, что Земля появилась где-то в период между 4,5 и 4,6 млрд лет, как и другие планеты Солнечной системы. Но некоторые планеты образуются быстрее, а другие медленнее и это происходит за счет накопления материала в отдельных частях протопланетного диска.

Сейчас ученые считают, что первой планетой, которая начала свое формирование в Солнечной системе был Юпитер. Предполагается, что во время своего движения сквозь протопланетный диск планета создавала пустоты в нем и накапливала материла для своего роста. С помощью древних метеоритов можно определить примерный возраст планет Солнечной системы в том числе и Юпитера. Недавнее исследование, как уже писал Фокус, показало, что Юпитер появился примерно через 1,8 млн лет после образования Солнечной системы.

Но ученые не могут собрать образцы Юпитера для непосредственного измерения его возраста. Значит для оценки возраста необходимо использовать очень древние метеориты. Предполагается, что самым древним метеоритом, найденным на Земле, является Erg Chech 002, возраст которого оценивается в 4,566 млрд лет. Ученые считают, что этот метеорит был часть древней протопланеты, которая начала формироваться за 1 миллион лет до образования метеорита, но исчезла в результате столкновения с другим объектом.

Ученые считают, что материал для появления протопланет начал накапливаться в протопланетном диске примерно 4,567 млрд лет назад. То есть это может быть примерный возраст Солнечной системы.

Но не только с помощью самых старых твердых объектов в Солнечной системе можно определить ее возраст. Учитывая, что протопланетные диски вокруг других звезд существовали задолго до появления планетных систем, это значит, что Солнце почти наверняка старше планет или любых астероидов, которые являются источниками метеоритов.

Ученые не могут измерить возраст Солнца напрямую, но, учитывая вероятный промежуток между появлением звезды, началом термоядерного синтеза в ее ядре и появлением первых протопланет, ученые все же приходят к выводу, что возраст Солнечной системы составляет примерно 4,57 млрд лет Фото: ESA

Ученые не могут измерить возраст Солнца напрямую, но, учитывая вероятный промежуток между появлением звезды, началом термоядерного синтеза в ее ядре и появлением первых протопланет, ученые все же приходят к выводу, что возраст Солнечной системы составляет примерно 4,57 млрд лет. Это на несколько миллионов лет старше, чем возраст планет вокруг Солнца. Можно сказать, что Солнечная система существовала с того момента, как Солнце начало светить, то есть еще до появления первых планет.

