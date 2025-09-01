NASA потеряло связь с зондом "Вояджер-2": одна ошибка могла привести к завершению миссии

Для ученых из NASA перспектива потери космического аппарата “Вояджер-2” оказалась совершенно реальной. В результате планового обновления программного обеспечения команда миссии отправила неверную команду, из-за чего связь с одним из самых далеких космических аппаратов была потеряна. Это могло стать концом миссии, которая началась в 1977 году.

Одним самых опасных эпизодов в истории зонда "Вояджер-2" стала длительная потеря связи с космическим аппаратом, которая произошла в июле 2023 года. Тогда ученые из NASA могли навсегда потерять один из самых далеких зондов, когда-либо запущенных в космос человечеством. Команда миссии 21 июля отправила ошибочную команду зонду "Вояджер-2", что привело к отклонению его антенны всего на 2 градуса. Из-за этого космический аппарат, который тогда находился на расстоянии примерно 19 млрд км от нас перестал отправлять сигналы на Землю. Связь с зондом была прервана на длительное время, но ее все же удалось восстановить и сейчас "Вояджер-2 продолжает сой полет за пределами Солнечной системы, пишет WION.

Напоминаем, что зонд "Вояджер-2" был отправлен за две недели до запуска зонда "Вояджер-1" в 1977 году для исследования планет во внешней части Солнечной системы: Юпитера, Сатурна, Урана и Нептуна. В 2018 году "Вояджер-2" покинул пределы Солнечной системы и оказался в межзвездном пространстве. За 6 лет до этого то же самое сделал зонд "Вояджер-1". Сейчас последний находится на расстоянии примерно 25 миллиардов километров от Земли, в то время как "Вояджер-2" – на расстоянии примерно 24 млрд км от нас. Это два самых далеких космических аппарата, созданных человечеством.

Космический аппарат "Вояджер-2" все еще продолжает работать и получает энергию от генератора, работающего на плутонии-238. Зонд передает данные о межзвездном пространстве и сигнал к Земле идет примерно 19 часов. Столько же времени нужно, что сигнал с Земли достиг зонда NASA. Ученые считают, что "Вояджер-2" сможет передавать данные еще в течение нескольких лет прежде, чем выждет из строя.

21 июля 2023 года произошел инцидент, который напомнил о том, что одна человеческая ошибка может привести к окончанию многолетней миссии. Проблемы начались с того, что во время обычного обновления программного обеспечения ученые из NASA отправили зонду "Вояджер-2"ошибочную команду. В результате антенна связи аппарата, которая имеет важнейшее значение для передачи данных на Землю, отклонилась на два градуса. Таким образом связь с зондом была потеряна и нельзя было точно определить его местоположение.

Хотя космический аппарат оставался на заданной траектории, отсутствие полноценной связи в течение двух недель стало самым длительным за последние десятилетия перерывом в научной работе "Вояджер-2".

2 августа ученые с помощью Сети дальней космической связи NASA отправили мощный сигнал зонду "Вояджер-2" в надежде на то, что новая команда позволит восстановить связь. Учитывая то, что зонд находился на расстоянии 19 млрд км от Земли сигнал к нему шел 18,5 часов. Но нужно было еще дождаться ответа зонда. В итоге после 37-часового ожидания команда миссии получила сигнал с научными данными, а также данными о состоянии зонда 4 августа. Таким образом связь с "Вояджер-2" была восстановлена.

Если бы сигнал с новой командой для зонда NASA не сработал, то бортовая система защиты от сбоев в работе аппарата "Вояджер-2" попыталась бы автоматически провести перезагрузку и направить антенну связи в сторону Земли, но в октябре 2023 года. Неизвестно, сработал бы этот вариант или нет. Но ждать ученым не пришлось так долго, ведь проблема была решена.

