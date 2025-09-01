NASA втратило зв'язок із зондом "Вояджер-2": одна помилка могла призвести до завершення місії

Для вчених з NASA перспектива втрати космічного апарату "Вояджер-2" виявилася абсолютно реальною. Унаслідок планового оновлення програмного забезпечення команда місії відправила невірну команду, через що зв'язок з одним із найвіддаленіших космічних апаратів було втрачено. Це могло стати кінцем місії, яка розпочалася 1977 року.

Related video

Одним із найнебезпечніших епізодів в історії зонда "Вояджер-2" стала тривала втрата зв'язку з космічним апаратом, яка сталася в липні 2023 року. Тоді вчені з NASA могли назавжди втратити один із найдальших зондів, коли-небудь запущених у космос людством. Команда місії 21 липня відправила помилкову команду зонду "Вояджер-2", що призвело до відхилення його антени всього на 2 градуси. Через це космічний апарат, який тоді перебував на відстані приблизно 19 млрд км від нас, перестав відправляти сигнали на Землю. Зв'язок із зондом було перервано на тривалий час, але його все ж таки вдалося відновити і наразі "Вояджер-2 продовжує свій політ за межами Сонячної системи, пише WION.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Нагадуємо, що зонд "Вояджер-2" відправили за два тижні до запуску зонда "Вояджер-1" 1977 року для дослідження планет у зовнішній частині Сонячної системи: Юпітера, Сатурна, Урана і Нептуна. У 2018 році "Вояджер-2" залишив межі Сонячної системи і опинився в міжзоряному просторі. За 6 років до цього те ж саме зробив зонд "Вояджер-1". Наразі останній перебуває на відстані приблизно 25 мільярдів кілометрів від Землі, тоді як "Вояджер-2" — на відстані приблизно 24 млрд км від нас. Це два найдальші космічні апарати, створені людством.

Космічний апарат "Вояджер-2" все ще продовжує працювати і отримує енергію від генератора, що працює на плутонії-238. Зонд передає дані про міжзоряний простір і сигнал до Землі йде приблизно 19 годин. Стільки ж часу потрібно, щоб сигнал із Землі досяг зонда NASA. Учені вважають, що "Вояджер-2" зможе передавати дані ще протягом кількох років, перш ніж вийде з ладу.

21 липня 2023 року стався інцидент, який нагадав про те, що одна людська помилка може призвести до закінчення багаторічної місії. Проблеми почалися з того, що під час звичайного оновлення програмного забезпечення вчені з NASA відправили зонду "Вояджер-2" помилкову команду. У результаті антена зв'язку апарату, яка має найважливіше значення для передачі даних на Землю, відхилилася на два градуси. Таким чином зв'язок із зондом було втрачено і не можна було точно визначити його місце розташування.

Зонд "Вояджер-2" був відправлений за два тижні до запуску зонда "Вояджер-1" 1977 року для дослідження планет у зовнішній частині Сонячної системи Фото: solar-system

Хоча космічний апарат залишався на заданій траєкторії, відсутність повноцінного зв'язку протягом двох тижнів стала найтривалішою за останні десятиліття перервою в науковій роботі "Вояджер-2".

2 серпня вчені за допомогою Мережі далекого космічного зв'язку NASA відправили потужний сигнал зонду "Вояджер-2", сподіваючись на те, що нова команда дасть змогу відновити зв'язок. З огляду на те, що зонд перебував на відстані 19 млрд км від Землі сигнал до нього йшов 18,5 годин. Але потрібно було ще дочекатися відповіді зонда. У підсумку після 37-годинного очікування команда місії отримала сигнал із науковими даними, а також даними про стан зонда 4 серпня. Таким чином зв'язок із "Вояджером-2" було відновлено.

Якби сигнал із новою командою для зонда NASA не спрацював, то бортова система захисту від збоїв у роботі апарата "Вояджер-2" спробувала б автоматично провести перезавантаження і спрямувати антену зв'язку в бік Землі, але в жовтні 2023 року. Невідомо, спрацював би цей варіант чи ні. Але чекати вченим не довелося так довго, адже проблему було вирішено.

Як уже писав Фокус, зонд "Вояджер-1" через 300 років досягне гіпотетичної області космосу, відомої як хмара Оорта. Її існування ще не доведено, але вчені вважають, що вона все ж існує.

Також Фокус писав про те, що у вересні 2025 року більшість жителів Землі зможе побачити повне місячне затемнення, відоме як "Кривавий Місяць".