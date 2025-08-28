Космическая бабочка раскрывает секрет происхождения Земли: что обнаружили астрономы (фото)

С помощью космического телескопа Уэбб астрономы провели наиболее детальное изучение знаменитой планетарной туманности Бабочка. По словам ученых, они сделали шаг вперед в понимании формирования исходного материла для создания каменистых планет.

Related video

В самом центре планетарной туманности NGC 6302, которая также известна как туманность Бабочка, расположенной в 3400 световых годах от нас, астрономы обнаружили важные подсказки относительно того, как могли появиться каменистые планеты, такие как Земля. Ученые улучшили понимание формирования строительных блоков таких планет. Этими блоками является космическая пыль, состоящая из мельчайших частиц минералов и органических веществ, включая компоненты, связанные с происхождением жизни. Именно такую пыль тщательно изучили астрономы в планетарной туманности. Исследование опубликовано в журнале Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, пишет Phys.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

NGC 6302 является одной из наиболее изученных планетарных туманностей в Млечном Пути. И все же благодаря космическому телескопу Уэбб, астрономы получили новые важные данные об этом объекте.

Планетарные туманности образуются, когда звезды с массой от 0,8 до 8 масс Солнца теряют большую часть своего вещества в конце жизни. Планетарные туманности в основном существуют примерно 20 000 лет. Несмотря на название, планетарные туманности не имеют ничего общего с планетами. Название было дано астрономами несколько сотен лет назад, ведь эти объекты при первом обнаружении выглядели круглыми, как планеты. Но многие планетарные туманности вовсе не круглые, и туманность Бабочка является хорошим примером.

NGC 6302 или туманность Бабочка. Фотография телескопа Хаббл

NGC 6302 состоит из двух частей, наполненных газом и пылью, которые образуют "крылья" бабочки. Темная полоса из газа и пыли в центре туманности принимает форму "тела" бабочки.

На самом деле эта полоса имеет форму тора или пончика, который виден сбоку. Внутри этого тора скрывается звезда похожая на Солнце, которая создала туманность. Эта звезда, выпускает излучение, которое освещает туманность. Также эта звезда является одной из самых горячих известных центральных звезд в планетарных туманностях Млечного Пути: ее температура составляет 200 000 градусов Цельсия.

Благодаря космическому телескопу Уэбб астрономы смогли заглянуть в центр туманности Бабочка и получили новое представление о структуре и содержащихся там химических элементах и молекулах.

Новые наблюдения показывают, что тор из газа и пыли в центре туманности содержит кристаллические силикаты, такие как кварц, а также пылевые частицы неправильной формы. Размер некоторых частиц составляет около одной миллионной доли метра, что по космическим меркам считается огромным размером.

Благодаря космическому телескопу Уэбб астрономы смогли заглянуть в центр туманности Бабочка и получили новое представление о структуре и содержащихся там химических элементах и молекулах Фото: NASA

Большая часть космической пыли имеет аморфную или хаотично атомную структуру. Но некоторые ее частицы образуют кристаллические формы. По словам астрономов, давно ученые спорят о том, как образуется космическая пыль. Теперь появилась более четкое понимание этого процесса. Исследование предполагает, что твердые строительные блоки планет могут образовываться в самых разных космических условиях и это большой шаг вперед в понимании того, как образуются основные строительные блоки каменистых планет, таких как Земля.

В центре планетарной туманности астрономы также обнаружили молекулы на основе углерода, известные как полициклические ароматические углеводороды (ПАУ). Они встречаются на Земле в дыме от пожаров и выхлопных газах автомобилей. Учитывая расположение молекул в туманности, астрономы считают, что ПАУ образуются при прорыве звездного ветров в окружающий газ.

По словам ученых, возможно, они впервые истории увидели образование ПАУ в богатой кислородом планетарной туманности, что дает важное представление о формирования этих молекул. Ученые рассматривают это как важный ключ к пониманию происхождения благоприятной для жизни химии в космосе.

Также астрономы обнаружили в туманности наличие железа и никеля, которые в виде струй выбрасывает центральная звезда. Результаты исследования предлагают новый взгляд на то, как космическая пыль растет, меняет форму и создает строительные блоки каменистых планет.

Фокус уже писал о том, что планетарная туманность Бабочка быстро меняется и ученые не знают почему.

Также Фокус писал о том, что астрономы нашли ответ в глубоком космосе на вопрос, почему планеты Солнечной системы наклонены.