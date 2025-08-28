Почему планеты Солнечной системы наклонены: астрономы нашли ответ в глубоком космосе (фото)

Обнаруженные искривленные протопланетные диски меняют существующее представление о формировании планет.

Астрономы, возможно, выяснили, почему существует различный наклон орбит планет в Солнечной системе. Оказалось, что многие протопланетные диски вокруг молодых звезд, где формируются планеты, имеют едва заметные искривления. Они могут приводить к появлению планет на наклонных орбитах, что может объяснить, откуда взялся наклон орбиты Земли. Новое открытие меняет представление о протопланетных дисках и формировании планет. Исследование опубликовано в The Astrophysical Journal Letters, пишет Space.

После того, как образуется звезда из газового облака, вокруг нее формируется протопланетный диск из газа и пыли. В нем образуются планеты. Именно так появились планеты вокруг Солнца миллиарды лет назад.

Астрономы использовали радиотелескоп ALMA для детального исследования 15 протопланетных дисков, которые вращаются вокруг молодых звезд в глубоком космосе. В ходе исследования ученые обнаружили искривленные структуры в протопланетных дисках, что оказалось неожиданным открытием. Эти искривленные структуры бросают вызов современному представлению о протопланетных дисках. Измерения показали, что протопланетные диски слегка искривлены и их наклон может варьироваться от половины до двух градусов.

Сейчас считается, что протопланетные диски представляют собой закрученный тор из газа и пыли, идеально плоский и упорядоченный. Но существование искривлений в диске говорит о том, что они не такие упорядоченные, как считалось. И это меняет представление о протопланетных дисках, а также о процессе формирования планет.

Особенно интересно то, что разница в несколько градусов в искривлении дисков аналогична разнице в наклоне орбит у планет Солнечной системы. Например, относительно экватора Солнца орбита Земли наклонена на 7,25 градуса, наклонение орбиты Марса составляет 5,65 градуса, а у Юпитера наклон составляет 5,51 градуса.

Ученые считают, что начальные условия для формирования планет могут быть менее упорядоченными, чем считалось, что меняет представление о том, как планеты формируются и занимают свои окончательные орбиты.

Ученые считают, что небольшие искривления в протопланетных дисках могут быть обычным результатом формирования звезд и планет. И все причина того, что протопланетные диски не являются упорядоченным структурами, остается неясной. Может быть на диски влияет гравитация невидимой звезды-компаньона. В результате разные части диска размещаются по-разному. Может быть это результат хаотического перемешивания газа и пыли в диске.

Какой бы ни была причина, между протопланетными дисками есть некоторые общие черты. Например, скорость, с которой газ переносится из диска на молодую звезду, помогая ей расти, по-видимому, связана с различными свойствами искривлений. Это значит, что существует некая связь между самым внутренней и внешней частью диска, где находятся искривления и формируются планеты.

Это открытие позволяет ввести новый компонент в модели формирования планет, чтобы может помочь получить новое представление о том, как образовались Земля и другие планеты Солнечной системы.

