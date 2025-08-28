Чому планети Сонячної системи нахилені: астрономи знайшли відповідь у глибокому космосі (фото)

Виявлені викривлені протопланетні диски змінюють існуюче уявлення про формування планет.

Астрономи, можливо, з'ясували, чому існує різний нахил орбіт планет у Сонячній системі. Виявилося, що багато протопланетних дисків навколо молодих зірок, де формуються планети, мають ледь помітні викривлення. Вони можуть призводити до появи планет на похилих орбітах, що може пояснити, звідки взявся нахил орбіти Землі. Нове відкриття змінює уявлення про протопланетні диски і формування планет. Дослідження опубліковано в The Astrophysical Journal Letters, пише Space.

Після того, як утворюється зірка з газової хмари, навколо неї формується протопланетний диск із газу та пилу. У ньому утворюються планети. Саме так з'явилися планети навколо Сонця мільярди років тому.

Астрономи використовували радіотелескоп ALMA для детального дослідження 15 протопланетних дисків, які обертаються навколо молодих зірок у глибокому космосі. Під час дослідження вчені виявили викривлені структури в протопланетних дисках, що виявилося несподіваним відкриттям. Ці викривлені структури кидають виклик сучасному уявленню про протопланетні диски. Вимірювання показали, що протопланетні диски злегка викривлені та їхній нахил може варіюватися від половини до двох градусів.

Зараз вважається, що протопланетні диски являють собою закручений тор із газу і пилу, ідеально плоский і впорядкований. Але існування викривлень у диску говорить про те, що вони не такі впорядковані, як вважалося. І це змінює уявлення про протопланетні диски, а також про процес формування планет.

Особливо цікаво те, що різниця в кілька градусів у викривленні дисків аналогічна різниці в нахилі орбіт у планет Сонячної системи. Наприклад, відносно екватора Сонця орбіта Землі нахилена на 7,25 градуса, нахил орбіти Марса становить 5,65 градуса, а у Юпітера нахил становить 5,51 градуса.

Вчені вважають, що початкові умови для формування планет можуть бути менш упорядкованими, ніж вважалося, що змінює уявлення про те, як планети формуються і займають свої остаточні орбіти.

Учені вважають, що невеликі викривлення в протопланетних дисках можуть бути звичайним результатом формування зірок і планет. Та все ж причина того, що протопланетні диски не є впорядкованими структурами, залишається неясною. Можливо, на диски впливає гравітація невидимої зірки-компаньйона. У результаті різні частини диска розміщуються по-різному. Можливо, це результат хаотичного перемішування газу і пилу в диску.

Якою б не була причина, між протопланетними дисками є деякі спільні риси. Наприклад, швидкість, з якою газ переноситься з диска на молоду зірку, допомагаючи їй рости, мабуть, пов'язана з різними властивостями викривлень. Це означає, що існує певний зв'язок між внутрішньою і зовнішньою частиною диска, де знаходяться викривлення і формуються планети.

Це відкриття дає змогу ввести новий компонент у моделі формування планет, щоб може допомогти отримати нове уявлення про те, як утворилися Земля та інші планети Сонячної системи.

