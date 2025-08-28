Революція у створенні ракетного палива: створено сполуку, яку вважали неможливою

Американські хіміки створили нову високоенергетичну хімічну сполуку, яка дасть змогу підвищити ефективність польотів у космос.

Вчені створили нову хімічну сполуку, яка може зробити революцію в галузі ракетного палива і підвищити ефективність польотів у космос. Під час займання сполука виділяє більше енергії порівняно з наявними видами палива. Це означає, що для забезпечення тієї ж тривалості польоту ракети або космічного корабля потрібно менше палива. Таким чином на борту ракети або корабля залишиться більше місця для наукового обладнання та зібраних зразків з інших світів. Дослідження опубліковано в Journal of the American Chemical Society, пише Phys.

Американські хіміки створили нову хімічну сполуку, диборид марганцю (MnB2), яка виділяє більше енергії, порівняно з іншими видами ракетного палива. Також ця сполука дасть змогу створити нове ракетне паливо, яке займатиме менше місця в ракеті або космічному кораблі. Нова сполука запалюється тільки під час контакту із займистою речовиною, наприклад, гасом.

За словами вчених, створення більш ефективного ракетного палива з використанням нової хімічної сполуки дасть змогу скоротити обсяг, необхідний для зберігання палива, звільнивши місце для наукового обладнання. На зворотному шляху космічний корабель зможе доставити більше зразків з інших об'єктів Сонячної системи.

Вважається, що диборид марганцю має незвичайні властивості, але їхнє вивчення властивостей було обмежене неможливістю отримати цю сполуку. За словами вчених, їм вдалося синтезувати сполуку, існування якої раніше припускалося лише у вигляді гіпотез.

За словами вчених, вони припускали, що диборид марганцю буде структурно асиметричним і нестабільним. Це робить його високоенергетичним. Але перевірити це було неможливо, оскільки сполуку не вдавалося синтезувати. Тепер хіміки можуть перевірити властивості цієї сполуки.

Для того, щоб створити диборид марганцю, вченим довелося використати спеціальну піч, де порошок із марганцю та бору, спресований у таблетку, нагріли до температури 3000 градусів Цельсія. Потім розплавлений матеріал охолодили, щоб зафіксувати його структуру.

Хіміки вивчили молекулярну структуру диборіду марганцю і виявили ледь помітну деформацію, яка і призводить до високої енергії сполуки. Вчені вважають, що ця сполука може зробити революцію в галузі ракетного палива і дасть змогу підвищити ефективність польотів у космос.

