Революция в создании ракетного топлива: создано соединение, которое считалось невозможным

Американские химики создали новое высокоэнергетическое химическое соединение, которое позволит повысить эффективность полетов в космос.

Ученые создали новое химическое соединение, которое может произвести революцию в области ракетного топлива и повысить эффективность полетов в космос. При воспламенении соединение выделяет больше энергии по сравнению с существующими видами топлива. Это означает, что для обеспечения той же продолжительности полета ракеты или космического корабля нужно меньше топлива. Таким образом на борту ракеты или корабля останется больше места для научного оборудования и собранных образцов с других миров. Исследование опубликовано в Journal of the American Chemical Society, пишет Phys.

Американские химики создали новое химическое соединение, диборид марганца (MnB2), которое выделяет больше энергии, по сравнению с другими видами ракетного топлива. Также это соединение позволит создать новое ракетное топливо, которое будет занимать меньше места в ракете или космическом корабле. Новое соединение воспламеняется только при контакте с воспламеняющим веществом, например, керосином.

По словам ученых, создание более эффективного ракетного топлива с использованием нового химического соединения позволит сократить объем, необходимый для хранения топлива, освободив место для научного оборудования. На обратном пути космический корабль сможет доставить больше образцов с других объектов Солнечной системы.

Считается, что диборид марганца имеет необычные свойства, но их изучение свойств было ограничено невозможностью получить это соединение. По словам ученых, им удалось синтезировать соединение, существование которого ранее предполагалось лишь в виде гипотез.

По словам ученых, они предполагали, что диборид марганца будет структурно асимметричным и нестабильным. Это делает его высокоэнергетическим. Но проверить это было невозможно, поскольку соединение не удавалось синтезировать. Теперь химики могут проверить свойства этого соединения.

Для того, чтобы создать диборид марганца ученым пришлось использовать специальную печь, где порошок из марганца и бора, спрессованный в таблетку, нагрели до температуры 3000 градусов Цельсия. Затем расплавленный материал охладили, чтобы зафиксировать его структуру.

Химики изучили молекулярную структуру диборида марганца и обнаружили едва заметную деформацию, которая и приводит к высокой энергии соединения. Ученые считают, что это соединение может произвести революцию в области ракетного топлива и позволит повысит эффективность полетов в космос.

