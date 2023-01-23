Одна из самых известный туманностей во Вселенной быстро меняется: ученые не знают почему

Астрономы увидели как "крылья" туманности Бабочка начали быстро менять свою форму.

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Туманность NGC 6302, которая более известна под название туманность Бабочки, начала быстро менять свой облик. Наблюдения показывают, что за последние 11 лет произошли крупные изменения в "крыльях" космической бабочки и ученые не понимают, почему это происходит, пишет Inverse.

"Годами я сравниваю снимки этой туманности, которые сделаны телескопом Хаббл, но ни разу я не видел ничего подобного", — говорит профессор астрономии Вашингтонского университета Брюс Балик.

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Известно, что планетарные туманности появляются благодаря расширяющейся газовой оболочке стареющих звезд – красных гигантов. Большинство таких туманностей приобретают форму гигантского кольца, но некоторые становятся похожими на крылья, как это произошла с туманностью Бабочки.

Астрономы полагают, что форма крыльев или же перевернутых песочных часов появляется из-за гравитационного воздействия второй звезды, которая вращается вокруг родительской звезды туманности. Несмотря на то, что со временем "крылья" таких туманностей могут вырасти, их первоначальная форма обычно не меняется.

Фото: Hubblesite

Балик и аспирант Орхусского университета Ларс Борхерт сравнили два снимка туманности Бабочка, которые были сделаны телескопом Хаббл в 2009 и 2020 году. На снимках были видны резкие изменения в материале, из которого состоят "крылья". Такого не должно было произойти, потому как красная гигантская звезда, которая создала эффект "крыльев" является умирающей звездой, чьи запасы топлива давно подошли к концу.

Команда ученых увидела, что во внешних частях туманности материал движется достаточно быстро – 500 км в секунду. В это же время материал рядом с центральной звездой туманности расширяется намного медленнее. Таким образом струи сталкиваются друг с другом, формируя беспорядочные узоры внутри "крыльев".

По словам автора исследования, такой эффект сложно объяснить с помощью имеющихся теорий. Возможно, центральная звезда туманности, которая скрыта за облаками и пылью, слилась со своей звездой-компаньоном или же украла материал у своей ближайшей звезды. Такой поворот событий мог создать сложные магнитные поля.

"Но на данный момент это всего лишь гипотеза. Происходящее с туманностью Бабочка показывает нам, что мы не до конца понимаем формирования планетарных туманностей. Далее мы хотим получить снимок центра туманность с помощью телескопа Джеймса Уэбба, что возможно раскроет секрет", — подчеркивает Балик.

Ученые отмечают, что где-то через 5 млрд лет наше Солнце превратится в красного гиганта и так же сформирует планетарную туманность. В межзвездную среду будет выброшен углерод и другие тяжелые элементы, из которых в будущем сформируются новые планеты.

"Это история сотворения во Вселенной, которая повторяется снова и снова. Процессы формирования дают ключевое представление о том, какое влияние оказывает звездная активность на появление звездных систем", — подытожил ученый.