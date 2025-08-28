Космічний метелик розкриває секрет походження Землі: що виявили астрономи (фото)

За допомогою космічного телескопа Вебб астрономи провели найбільш детальне вивчення знаменитої планетарної туманності Метелик. За словами вчених, вони зробили крок уперед у розумінні формування вихідного матеріалу для створення кам'янистих планет.

У самому центрі планетарної туманності NGC 6302, яка також відома як туманність Метелик, розташованої в 3400 світлових роках від нас, астрономи виявили важливі підказки щодо того, як могли з'явитися кам'янисті планети, такі як Земля. Вчені покращили розуміння формування будівельних блоків таких планет. Цими блоками є космічний пил, що складається з найдрібніших частинок мінералів та органічних речовин, включно з компонентами, пов'язаними з походженням життя. Саме такий пил ретельно вивчили астрономи в планетарній туманності. Дослідження опубліковано в журналі Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, пише Phys.

NGC 6302 є однією з найбільш вивчених планетарних туманностей у Чумацькому Шляху. І все ж завдяки космічному телескопу Вебб, астрономи отримали нові важливі дані про цей об'єкт.

Планетарні туманності утворюються, коли зірки з масою від 0,8 до 8 мас Сонця втрачають більшу частину своєї речовини наприкінці життя. Планетарні туманності здебільшого існують приблизно 20 000 років. Незважаючи на назву, планетарні туманності не мають нічого спільного з планетами. Назва була дана астрономами кілька сотень років тому, адже ці об'єкти під час першого виявлення виглядали круглими, як планети. Але багато планетарних туманностей зовсім не круглі, і туманність Метелик є хорошим прикладом.

NGC 6302 або туманність Метелик. Фотографія телескопа Хаббл

NGC 6302 складається з двох частин, наповнених газом і пилом, які утворюють "крила" метелика. Темна смуга з газу і пилу в центрі туманності набуває форми "тіла" метелика.

Насправді ця смуга має форму тора або пончика, який видно збоку. Усередині цього тора ховається зірка, схожа на Сонце, яка створила туманність. Ця зірка, випускає випромінювання, яке висвітлює туманність. Також ця зірка є однією з найгарячіших відомих центральних зірок у планетарних туманностях Чумацького Шляху: її температура становить 200 000 градусів Цельсія.

Завдяки космічному телескопу Вебб астрономи змогли зазирнути в центр туманності "Метелик" і отримали нове уявлення про структуру та хімічні елементи й молекули, які там містяться.

Нові спостереження показують, що тор з газу і пилу в центрі туманності містить кристалічні силікати, такі як кварц, а також пилові частинки неправильної форми. Розмір деяких частинок становить близько однієї мільйонної частки метра, що за космічними мірками вважається величезним розміром.

Завдяки космічному телескопу Вебб астрономи змогли зазирнути в центр туманності Метелик і отримали нове уявлення про структуру та хімічні елементи й молекули, які там містяться Фото: solar-system

Більша частина космічного пилу має аморфну або хаотично атомну структуру. Але деякі його частинки утворюють кристалічні форми. За словами астрономів, давно вчені сперечаються про те, як утворюється космічний пил. Тепер з'явилося більш чітке розуміння цього процесу. Дослідження припускає, що тверді будівельні блоки планет можуть утворюватися в найрізноманітніших космічних умовах і це великий крок уперед у розумінні того, як утворюються основні будівельні блоки кам'янистих планет, таких як Земля.

У центрі планетарної туманності астрономи також виявили молекули на основі вуглецю, відомі як поліциклічні ароматичні вуглеводні (ПАУ). Вони зустрічаються на Землі в димі від пожеж і вихлопних газах автомобілів. З огляду на розташування молекул у туманності, астрономи вважають, що ПАВ утворюються під час прориву зоряного вітрів у навколишній газ.

За словами вчених, можливо, вони вперше в історії побачили утворення ПАУ в багатій киснем планетарній туманності, що дає важливе уявлення про формування цих молекул. Вчені розглядають це як важливий ключ до розуміння походження сприятливої для життя хімії в космосі.

Також астрономи виявили в туманності наявність заліза та нікелю, які у вигляді струменів викидає центральна зірка. Результати дослідження пропонують новий погляд на те, як космічний пил росте, змінює форму і створює будівельні блоки кам'янистих планет.

