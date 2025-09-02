Як Сонце створює надшвидкісні електрони, і де вони губляться на кілька годин

За допомогою космічного апарату Solar Orbiter вчені змогли з'ясувати, що високоенергетичні електрони, які вилітають із Сонця, виникають унаслідок різних типів вивержень на нашій зірці. Це відкриття має велике значення для розуміння космічної погоди, що негативно впливає на космічні апарати, які обертаються навколо Землі.

Сонце є найпотужнішим прискорювачем частинок у Сонячній системі. Наша зірка розганяє електрони майже до швидкості світла і викидає їх у космос. Таким чином Сонячна система наповнюється сонячними енергетичними електронами, які прискорені до дуже високих енергій. За допомогою космічного апарату Solar Orbiter вчені змогли точно визначити джерело цих частинок. Дослідження опубліковано в журналі Astronomy & Astrophysics, пише Space.

Вчені вже знали про те, що існує два типи сонячних енергетичних електронів (СЕЕ), що мають дуже високу енергію. Але тепер за допомогою космічного апарату Solar Orbiter, астрономи змогли зрозуміти походження двох груп частинок, що вилітають із Сонця. Solar Orbiter зміг виявити СЕЕ на різних відстанях від Сонця, що дало змогу вивчити поведінку цих частинок під час руху Сонячною системою.

У результаті вчені з'ясували, що одна група СЕЕ пов'язана із сонячними спалахами, тобто викидами випромінювання та енергії з поверхні зірки, а інша група пов'язана з потужними викидами плазми, відомими як корональні викиди маси, які з'являються з атмосфери Сонця.

Однією з цілей дослідження було з'ясувати, чому часто спостерігається затримка в часі появи між спалахами і корональними викидами маси та викидами СЕЕ, оскільки цим електронам іноді потрібно кілька годин, щоб покинути Сонце.

Астрономи вважають, що частково це пов'язано з тим, як електрони рухаються в космосі. Вони розсіюються в різних напрямках, тому вчені їх не помічають одразу. Ці ефекти наростають у міру віддалення від Сонця.

На рух СЕЕ Сонячною системою впливає сонячний вітер, що являє собою потік заряджених частинок, який захоплює за собою магнітне поле Сонця. Оскільки СЕЕ є зарядженими частинками, то їхня траєкторія руху в космосі обмежена сонячним вітром і магнітними полями.

Астрономи вважають, що їхнє відкриття може мати велике значення для розуміння космічної погоди, яка іноді негативно впливає на роботу космічних апаратів, що обертаються навколо Землі. космічну погоду формує активність Сонця.

За словами вчених, СЕЕ, які мають більшу енергію і пов'язані з корональними викидами маси, потенційно можуть завдати набагато більшої шкоди космічним апаратам. Це означає, що розуміння походження двох типів СЕЕ може значно поліпшити прогнозування космічної погоди.

