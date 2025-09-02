Как Солнце создает сверхскоростные электроны, и где они теряются на несколько часов

С помощью космического аппарата Solar Orbiter ученые смогли выяснить, что высокоэнергетические электроны, вылетающие из Солнца, возникают в результате разных типов извержений на нашей звезде. Это открытие имеет большое значение для понимания космической погоды, негативно влияющей на космические аппараты, которые вращаются вокруг Земли.

Солнце является самым мощным ускорителем частиц в Солнечной системе. Наша звезда разгоняет электроны почти до скорости света и выбрасывает их в космос. Таким образом Солнечная система наполняется солнечными энергетическими электронами, которые ускорены до очень высоких энергий. С помощью космического аппарата Solar Orbiter ученые смогли точно определить источник этих частиц. Исследование опубликовано в журнале Astronomy & Astrophysics, пишет Space.

Ученые уже знали о том, что существует два типа солнечных энергетических электронов (СЭЭ), имеющих очень высокую энергию. Но теперь с помощью космического аппарат Solar Orbiter, астрономы смогли понять происхождение двух групп частиц, вылетающих из Солнца. Solar Orbiter смог обнаружить СЭЭ на разных расстояниях от Солнца, что позволило изучить поведение этих частиц во время движения по Солнечной системе.

В результате ученые выяснили, что одна группа СЭЭ связана с солнечными вспышками, то есть выбросами излучения и энергии с поверхности звезды, а другая группа связана мощными выбросами плазмы, известными как корональные выбросы массы, которые появляются из атмосферы Солнца.

Одной из целей исследования было выяснить, почему часто наблюдается задержка во времени появления между вспышками и корональными выбросами массы и выбросами СЭЭ, поскольку этим электронам иногда требуется несколько часов, чтобы покинуть Солнце.

Астрономы считают, что частично это связано с тем, как электроны движутся в космосе. Они рассеиваются в разных направлениях, поэтому ученые их не замечают сразу. Эти эффекты нарастают по мере удаления от Солнца.

На движение СЭЭ по Солнечной системе влияет солнечный ветер, представляющий собой поток заряженных частиц, который увлекает за собой магнитное поле Солнца. Поскольку СЭЭ являются заряженными частицами, то их траектория движения в космосе ограничена солнечным ветром и магнитными полями.

Астрономы считают, что их открытие может иметь большое значение для понимания космической погоды, которая иногда негативно влияет на работу космических аппаратов, вращающихся вокруг Земли. космическую погоду формирует активность Солнца.

По словам ученых, СЭЭ, которые имеют большую энергию и связанные с корональными выбросами массы, потенциально могут нанести гораздо больший ущерб космическим аппаратам. Это означает, что понимание происхождения двух типов СЭЭ может значительно улучшить прогнозирование космической погоды.

