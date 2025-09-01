Каннибальская плазма с Солнца: Землю накроет мощная солнечная буря, известны даты

Сразу два корональных выброса массы направляются в сторону нашей планеты. Ученые считают, что они врежутся в магнитное поле Земли и спровоцируют появление значительной геомагнитной бури. Ждать осталось недолго.

Согласно прогнозам ученых, которые наблюдают за космической погодой, формируемой активностью Солнца, два выброса плазмы с Солнца могут объединиться в мощный каннибальский корональный выброс массы. Это увеличивает вероятность появления сильной геомагнитной бури на Земле, а также полярного сияния вдали от полярных регионов нашей планеты, пишет Space.

Согласно данным Национального управления океанических и атмосферных исследований США (NOAA), 30 августа в активном пятне AR4199 на Солнце произошла продолжительная вспышка класса M2.7. Это второй по мощности класс вспышек на Солнце после класса Х. Во время вспышки появился огромный корональный выброс массы, то есть поток плазмы, который сейчас летит к Земле. Ученые прогнозируют, что после того, как плазма врежется в магнитное поле Земли ориентировочно вечером в понедельник, 1 сентября или утром во вторник, 2 сентября, то это может привести к появлению геомагнитной бури уровня G2. НО может также возникнуть более мощная геомагнитная буря уровня G3. Такие геомагнитные бури иногда вызывают нарушения в работе систем связи и энергосистем. Также такие бури провоцируют появление полярного сияния намного южнее полярных регионов планеты. Это значит, что может быть даже жители Украины смогут увидеть полярное сияние 1 или 2 сентября.

Сильные геомагнитные бури бури провоцируют появление полярного сияния намного южнее полярных регионов планеты Фото: space.com

Физик Тамита Сков, которая наблюдает за космической погодой говорит, что на самом деле существует два корональных выброса массы, один из которых, возможно, обгоняет другой во время движения к Земле. Прямо перед встречей с нашей планетой оба потока плазмы могут объединиться, когда более мощный поток поглотит более слабый. Таким образом может возникнуть каннибальский корональный выброс массы. Поэтому может возникнуть даже более сильная геомагнитная буря, возможно, даже уровня G4.

Напоминаем, что NOAA классифицирует геомагнитные бури по шкале от G1 (слабые) до G5 (экстремальные). Геомагнитные бури уровня G3 и G4 вызывают появление полярного сияния вплоть до 50 градуса северной широты, а иногда и южнее. Напоминаем, что Украина находится примерно между 44 и 52 градуса северной широты.

Ученые считают, что геомагнитная буря может продолжаться вплоть до среды, 3 сентября, а также сохраняется вероятность существования полярного сияния в более южных широтах в это время.

