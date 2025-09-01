Канібальська плазма з Сонця: Землю накриє потужна сонячна буря, відомі дати

Одразу два корональних викиди маси прямують у бік нашої планети. Вчені вважають, що вони вріжуться в магнітне поле Землі і спровокують появу значної геомагнітної бурі. Чекати залишилося недовго.

Згідно з прогнозами вчених, які спостерігають за космічною погодою, що формується активністю Сонця, два викиди плазми з Сонця можуть об'єднатися в потужний канібальський корональний викид маси. Це збільшує ймовірність появи сильної геомагнітної бурі на Землі, а також полярного сяйва далеко від полярних регіонів нашої планети, пише Space.

Згідно з даними Національного управління океанічних і атмосферних досліджень США (NOAA), 30 серпня в активній плямі AR4199 на Сонці стався тривалий спалах класу M2.7. Це другий за потужністю клас спалахів на Сонці після класу Х. Під час спалаху з'явився величезний корональний викид маси, тобто потік плазми, який зараз летить до Землі. Учені прогнозують, що після того, як плазма вріжеться в магнітне поле Землі орієнтовно ввечері в понеділок, 1 вересня або вранці у вівторок, 2 вересня, то це може призвести до появи геомагнітної бурі рівня G2. АЛЕ може також виникнути більш потужна геомагнітна буря рівня G3. Такі геомагнітні бурі іноді спричиняють порушення в роботі систем зв'язку та енергосистем. Також такі бурі провокують появу полярного сяйва набагато південніше полярних регіонів планети. Це означає, що, можливо, навіть жителі України зможуть побачити полярне сяйво 1 або 2 вересня.

Фізик Таміта Сков, яка спостерігає за космічною погодою, каже, що насправді існує два корональних викиди маси, один з яких, можливо, обганяє інший під час руху до Землі. Прямо перед зустріччю з нашою планетою обидва потоки плазми можуть об'єднатися, коли потужніший потік поглине слабший. Таким чином може виникнути канібальський корональний викид маси. Тому може виникнути навіть сильніша геомагнітна буря, можливо, навіть рівня G4.

Нагадуємо, що NOAA класифікує геомагнітні бурі за шкалою від G1 (слабкі) до G5 (екстремальні). Геомагнітні бурі рівня G3 і G4 спричиняють появу полярного сяйва аж до 50 градусів північної широти, а інколи й на південь далі. Нагадуємо, що Україна розташована приблизно між 44 і 52 градусами північної широти.

Учені вважають, що геомагнітна буря може тривати аж до середи, 3 вересня, а також зберігається ймовірність існування полярного сяйва в південніших широтах у цей час.

