Где в Млечном Пути могут находиться обитаемые планеты: это место, куда мигрируют звезды

Исследователи изучили параметры галактической зоны обитаемости, чтобы выяснить, где могут находиться пригодные для появления сложной жизни каменистые планеты, похожие на Землю.

Ученые изучили связь между миграцией звезд и ее влиянием на формирование потенциально пригодных для жизни планет в так называемой галактической зоне обитаемости Млечного Пути. Исследование, опубликованное на сервере препринтов arXiv, может помочь лучше понять астрофизические параметры необходимые для поиска потенциально обитаемых миров, где может существовать сложная жизнь, пишет Phys.

Понятие галактической зоны обитаемости основано на понятии зона обитаемости звезд. Последняя представляет собой участок космоса возле звезды, где должна находиться каменистая планета земной группы с жидкой водой на поверхности. Это значит, что условия в этом регионе космоса позволяют существовать воде в жидком виде. А вода является одним из главных компонентов для появления и развития сложной жизни в том виде, в котором мы ее знаем.

Галактическая зона обитаемости, как считают ученые, состоит из тяжелых химических элементов, таких как железо, кремний и водород, из которых формируются каменистые планеты земной группы, такие как Земля.

По словам ученых, точный размер галактической зоны обитаемости Млечного Пути является предметом споров в научном сообществе. Тем не менее предполагается, что эта зона точно не находится в центре нашей галактики. Дело в том, что там происходят многие взрывные смерти звезд, которые могут помешать формированию планет земной группы. А значит там, вероятно, не могут появиться потенциально обитаемые миры.

Авторы исследования использовали компьютерные модели для моделирования влияния миграции звезд на местоположение и параметры галактической зоны обитаемости Млечного Пути. Одни модели включали миграцию звезд, а другие нет. Это было сделано для того, чтобы оценить вероятность появления каменистых планет вокруг звезд по всей галактике. Ученые также использовали моделирование химической эволюции для определения формирования и эволюции Млечного Пути.

В итоге ученые обнаружили, что что миграция звезд влияет на образование пригодных для жизни планет во внешних частях Млечного Пути. Это связано с тем, что перемещение звезд приводит к перераспределению звезд по всей галактике. Вероятность появления пригодных для жизни миров, как показало исследование, в 5 раз выше, при наличии миграции звезд, чем без нее. Также ученые обнаружили, на формирование каменистых планет земной группы могут влиять и газовые планеты-гиганты.

По словам ученых, они значительно расширили изучение параметров, которые определяют галактическую зону обитаемости, по сравнению с предыдущими исследованиями.

